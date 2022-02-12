 

Макрон и Байден в субботу проведут экстренные переговоры с Путиным

12.02.2022, 0:14, Новости дня
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Как пишет Ouest France со ссылкой на данные Елисейского дворца, Макрон позвонит Путину около полудня, чтобы “урегулировать кризис на российско-украинской границе дипломатическими средствами, диалогом и сдерживанием”.

В администрации французского главы государства также подчеркнули, что Байден, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции, состоявшейся 11 февраля, намерены “крайне бдительно” наблюдать за российско-белорусскими военными учениями, которые начались в Беларуси 10 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящихся телефонных переговорах с Макроном, а также сообщил, что в субботу Путин поговорит и с Байденом. Других деталей спикеры российского главы государства не привел.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.


Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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