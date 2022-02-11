 

Politico – США не могут определиться со стратегией по национальной безопасности из-за «неясных планов Путина»

11.02.2022, 23:46, Новости дня
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Администрация Байдена медлит с обнародованием стратегии национальной безопасности из-за неопределённых планов РФ в отношении Украины, пишет Politico. Как поясняет издание, документ может подвергнуться существенной переработке, если РФ вторгнется на Украину. Для оценки российской угрозы в стратегии также важно, какую форму примет это вторжение и его территориальный охват, передаёт информационный ресурс со ссылкой на информированные источники.


AP

«Российская угроза» Украине разрушает надежды администрации Байдена на скорое обнародование стратегии национальной безопасности, пишет Politico. Документ, ежегодное представление которого необходимо по закону, может существенно измениться в зависимости от того, вторгнется ли Владимир Путин на Украину и как именно это произойдёт, передаёт издание. При этом в целом президент США и его помощники вряд ли изменят своё главное утверждение о том, что Китай, а не Россия, является более серьёзной долгосрочной угрозой для Америки, пишет информационный ресурс.

Закон требует, чтобы президенты ежегодно представляли публике стратегию национальной безопасности, однако на деле администрациям часто не удаётся соответствовать этим стандартам, поясняет издание. Так, команда Байдена не представила документ в прошлом году, хотя этого ждали многие чиновники, занимающиеся внешней политикой. Позднее сроки были сдвинуты на первую половину 2022 года.

Информированный источник Politico подтвердил, что неопределённые планы РФ в отношении Украины являются одним из факторов, влияющих на сроки публикации стратегии. Конкретная форма, которую может принять российское вторжение, и его территориальный охват также могут существенно повлиять на американскую оценку приоритетности российской угрозы. Таким образом, администрация Байдена, возможно, будет вынуждена находиться в режиме ожидания до тех пор, пока Путин не начнёт действовать. «Неловко», — прокомментировал ситуацию высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Бывший член Совета национальной безопасности США Барри Пейвел, работавший над стратегией в 2010 году, считает, что отсрочка публикации документа является «мудрым шагом». «Это может привести к серьёзным изменениям в сфере безопасности. Зачем публиковать СНБ, когда одна из её основных гипотез может быть опровергнута или оспорена, что приведёт к переоценке стратегии?» —  замечает эксперт.

Как напоминает Politico, в марте прошлого года администрация Байдена пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала предварительный документ, в котором были изложены многие из её внешнеполитических приоритетов. РФ была упомянула в нём несколько раз, в том числе как «дестабилизирующая» сила, однако именно Китай был описан как «единственный конкурент, потенциально способный объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, чтобы бросить долговременный вызов стабильной и открытой международной системе».

По мнению экс-сотрудницы разведки США и специалиста по РФ Андреа Кендалл-Тейлор,  связанные с Россией изменения в стратегии национальной безопасности Байдена не должны быть просто косметическими, поскольку украинский кризис является «важным поворотным моментом в российско-американских отношениях», даже если РФ не начнёт полномасштабного вторжения. На данный момент Путин, похоже, вряд ли откажется от своих угроз, полагает Кендалл-Тейлор. «Я думаю, что он готов всё поломать», — добавила она.



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