Блинкен – вторжение России на Украину может начаться в любой момент

Военное вторжение РФ на Украину может начаться в любой момент, предостерегает госсекретарь США Энтони Блинкен. Это заявление верховного американского дипломата было сделано после того, как Джо Байден призвал находящихся на Украине граждан США сейчас же уезжать из страны, отмечает телеканал CNN. По мнению американского правительства, РФ может напасть на Украину даже во время проведения Олимпийских игр в Пекине.



AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что российское вторжение на Украину «может начаться в любой момент», в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине, пишет телеканал CNN. По словам Блинкена, США продолжают «наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе».

Верховный дипломат США сделал эти комментарии вместе со своими коллегами из Австралии, Индии и Японии после дня встреч в Мельбурне и после того, как Госдепартамент и президент Джо Байден предупредили граждан США о необходимости немедленно покинуть Украину, напоминает CNN.

«Как мы уже говорили ранее, мы находимся в состоянии, когда вторжение может начаться в любой момент, — и, чтобы быть ясным, это включает в себя время проведения Олимпийских игр», — подчеркнул Блинкен. К началу Олимпийских игр Владимир Путин приехал в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они подписали обширный договор, в котором обещали продолжать и развивать сотрудничество.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, Блинкен заявил журналистам, что США «продолжают сворачивать наше посольство» в столице Украины и «будут продолжать этот процесс». «И мы также чётко заявили, что все американские граждане, которые находятся на Украине, должны покинуть её сейчас», — добавил он.

В четверг вечером Белый дом созвал в Вашингтоне совещание с участием нескольких членов кабинета министров и высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающееся наращивание Россией военного присутствия вблизи Украины, сообщили CNN два чиновника, знакомых с этим вопросом. По словам одного из источников, за последние недели и месяцы было проведено несколько подобных встреч для обсуждения назревающего кризиса, но в последние дни эти консультации приобрели более напряжённый характер, поскольку РФ продолжает перебрасывать войска, оружие и техническое оборудование в этот регион, а также повышает боеготовность войск.

В прошлом месяце Госдепартамент разрешил покинуть посольство США в Киеве неэкстренному персоналу и велел покинуть страну членам их семей, а в четверг он дал новую рекомендацию американским гражданам на Украине — «покинуть страну сейчас коммерческими или частными рейсами».

Как неоднократно отмечал Блинкен, нынешний кризис глубже, чем физическая угроза Украине, и может подорвать международный порядок. «На карту поставлена не просто территориальная целостность, суверенитет, независимость Украины, как бы это ни было важно, а самые основные принципы, которые в результате тяжёлой борьбы, после двух мировых войн и холодной войны стали основой безопасности, мира и процветания для стран всего мира», — заявил госсекретарь США. Затем он пояснил, о каких принципах идёт речь. Одна страна не может просто изменить границы другой страны силой и навязывать другой стране свой выбор и свою политику, или диктовать, с кем она может вступать в альянс. Одна страна не может использовать сферу влияния для подчинения соседей своей воле.

«Если мы позволим безнаказанно оспаривать эти принципы, даже если это происходит на расстоянии в полмира в Европе, это отразится и здесь, — продолжил Блинкен. — Другие смотрят. Другие смотрят на всех нас, чтобы увидеть, как мы реагируем. Вот почему так важно, чтобы у нас была солидарность, чтобы мы делали всё возможное с помощью дипломатии, чтобы попытаться предотвратить конфликт и не допустить агрессии, но в то же время были решительными, если РФ возобновит свою агрессию».

Сотрудники Госдепартамента США заняты подготовкой к широкому спектру возможных встреч между официальными лицами США и России, которые могут состояться или не состояться, поскольку опасения по поводу возможного российского вторжения продолжают расти, сообщили CNN два сотрудника ведомства.

В число возможных встреч входят встреча Байдена с Путиным, встреча Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также встречи на более низком уровне.

По замечанию CNN, в последние недели дипломатические отношения между США и Россией зашли в тупик, однако Москва активно взаимодействует с другими мировыми лидерами. Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе встретился в РФ с Владимиром Путиным, а министр иностранных дел Великобритании — с Сергеем Лавровым.