 

В работе Twitter произошел сбой

11.02.2022, 23:42, Новости дня
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Пользователи Twitter сообщают о сбое в работе соцсети, на это жалуются люди из разных стран.

Сбои отслеживает сайт Downdetector, который информирует об отключениях популярных интернет-ресурсов, передает РИА «Новости». 

Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать в 20.11 мск. Первыми об ошибках в работе сайта сообщили пользователи из США, а также из Канады и Японии. Большая часть касается именно работы сайта, сбои происходят при соединении с сервером.

По состоянию на 20.49 мск была зафиксировано 1705 жалоб. При этом 67% претензий связаны с работой сайта, 20% пользователей соцсети жалуются на проблемы с профилем, еще 12% – на проблемы с выгрузкой.

В РФ на плохую работу пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и ряда других городов. В Европе чаще всего жаловались жители следующих стран: Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Италия и Украина.



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