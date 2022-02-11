Зеленский ввел в действие санкции против телеканала «НАШ»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций в отношении телеканала «НАШ», соответствующий указ появился на сайте офиса украинского лидера.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 февраля 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – приводит текст указа ТАСС.

Согласно приложению к документу, санкции введены против компаний «Наша Прага», «Наш 24», «НАШ 365» и зарегистрированной на Кипре Demosena Investments Ltd, владеющих телеканалом, сроком на пять лет. Ограничения предусмотрены максимальные, в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Зеленский также ввел в действие санкции в отношении российской компании «Витрина ТВ». Решение СНБО было также принято на заседании 11 февраля, санкции введены за трансляцию компанией российских каналов на Украине. Согласно указу, санкции в отношении общества с ограниченной ответственностью «Витрина ТВ» вводятся сроком на пять лет. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензии, запрет передачи технологий, прав интеллектуальной собственности и другие санкции. Кроме того, ограничения предполагают блокировку интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсу vitrina.tv.

Как сообщил в пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания, «Витрина ТВ» «оказывает услуги по продвижению тех компаний, которые находятся под санкциями», и «услуги трансляции российских каналов, которые заблокированы» на территории Украины.

Телеканал «НАШ» принадлежал семье украинского политика Евгения Мураева, который в 2012–2019 годах был депутатом Рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году – от «Оппозиционного блока». В 2021 году Мураев передал управление каналом его сотрудникам. Политик назвал санкции преступлением. «Мы будем бороться», – сообщил Мураев в эфире телеканала. Он добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий.

Напомним, в декабре 2021 года на Украине отказались от выпуска газеты «Аргументы и факты». В августе Зеленский подписал указ о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Ведомости», «Версия», ИА ANNA-NEWS и других СМИ. В том же месяце Зеленский ввел санкции против украинского издания «Страна.ua». В марте на Украине заблокировали российской новостной агрегатор «СМИ2», руководство которого в ответ обвинило Киев в нарушении свободы слова. В феврале из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В ЕС заявили, что усилия Украины по «защите от дезинформации» являются законными.

Президент Владимир Путин указывал, что закрытие каналов является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова. В МИД РФ обращали внимание на тяжелую ситуацию с ущемлением свободы СМИ на Украине, «где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура».