 

Компания Nokia выпустила новый кнопочный телефон

11.02.2022, 23:32, Новости дня
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Компания Nokia выпустила новую модель кнопочного смартфона 105 African Edition, в прошивке которого есть «Змейка» и другие простенькие игрушки.

По словам экспертов, речь идет об усовершенствованной версии 105-й кнопочной модели, которую представили еще в 2019 году.

Производитель сделал все для того, чтобы смартфон оказался как модно проще в использовании, а также по максимуму снизила цену. Так, новый аппарат поддерживает формат связи 4G. Кроме того, процессорная система Unisoc 6531E обеспечивает 4 Гб оперативной памяти, и ровно столько же содержится в основном накопителе. Размер экрана по диагонали – 1,77 дюйма. Емкость аккумулятора – 800 мАч, но этого достаточно для автономной работы в течение 18 дней.



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