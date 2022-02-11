Компания Nokia выпустила новый кнопочный телефон

Компания Nokia выпустила новую модель кнопочного смартфона 105 African Edition, в прошивке которого есть «Змейка» и другие простенькие игрушки.

По словам экспертов, речь идет об усовершенствованной версии 105-й кнопочной модели, которую представили еще в 2019 году.

Производитель сделал все для того, чтобы смартфон оказался как модно проще в использовании, а также по максимуму снизила цену. Так, новый аппарат поддерживает формат связи 4G. Кроме того, процессорная система Unisoc 6531E обеспечивает 4 Гб оперативной памяти, и ровно столько же содержится в основном накопителе. Размер экрана по диагонали – 1,77 дюйма. Емкость аккумулятора – 800 мАч, но этого достаточно для автономной работы в течение 18 дней.