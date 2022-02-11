Оказалось, что к глобальному потеплению легче адаптируются самые умные птицы

Американские ученые из вашингтонского университета сообщают, что они провели ряд исследований эволюции птиц и пришли к выводу, что лучше всего к новым условиям адаптируются те виды пернатых, у которых больше когнитивных способностей.

Проще говоря, чем птичка умнее, тем легче она переживает глобальное потепление.

В качестве одного из основных показателей исследователи брали соотношение массы тела и головного мозга. Именно те птицы, у которых процент массы мозга больше, потеряли за последнее время наименьшее количество общей массы тела. Отметим, что из-за неблагоприятных климатических изменений практически все виды птиц стали мельчать. Эту тенденцию также заметили ученые. Наблюдения велись на протяжении последних четырех десятилетий.