 

Оказалось, что к глобальному потеплению легче адаптируются самые умные птицы

11.02.2022, 23:32, Новости дня
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Американские ученые из вашингтонского университета сообщают, что они провели ряд исследований эволюции птиц и пришли к выводу, что лучше всего к новым условиям адаптируются те виды пернатых, у которых больше когнитивных способностей.

Проще говоря, чем птичка умнее, тем легче она переживает глобальное потепление.

В качестве одного из основных показателей исследователи брали соотношение массы тела и головного мозга. Именно те птицы, у которых процент массы мозга больше, потеряли за последнее время наименьшее количество общей массы тела. Отметим, что из-за неблагоприятных климатических изменений практически все виды птиц стали мельчать. Эту тенденцию также заметили ученые. Наблюдения велись на протяжении последних четырех десятилетий.



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