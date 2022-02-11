 

Оказалось, что к глобальному потеплению легче адаптируются самые умные птицы

11.02.2022, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские ученые из вашингтонского университета сообщают, что они провели ряд исследований эволюции птиц и пришли к выводу, что лучше всего к новым условиям адаптируются те виды пернатых, у которых больше когнитивных способностей.

Проще говоря, чем птичка умнее, тем легче она переживает глобальное потепление.

В качестве одного из основных показателей исследователи брали соотношение массы тела и головного мозга. Именно те птицы, у которых процент массы мозга больше, потеряли за последнее время наименьшее количество общей массы тела. Отметим, что из-за неблагоприятных климатических изменений практически все виды птиц стали мельчать. Эту тенденцию также заметили ученые. Наблюдения велись на протяжении последних четырех десятилетий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Эпидемиолог в эфире «Знания» рассказал о происхождении COVID

10.08 / Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

22.06 / Guardian – ЕС усмотрел в британских фильмах и телепрограммах угрозу для своего «культурного разнообразия»

18.09 / Бастрыкин поручил проверить сведения о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

08.09 / Захарова заявила о потворстве США и ЕС киевским диверсиям в Крыму

08.12 / В компании Google установили причастность двух россиян к крупному ботнету

22.09 / В Эстонии разрабатывают супербатарею с 15-секундной зарядкой

28.06 / “Манчестер Сити” обыграл “Ньюкасл” и вышел в полуфинал Кубка Англии

18.12 / В РПЦ одобрили запрет показа в онлайн-кинотеатрах фильмов о нетрадиционных отношениях

23.11 / В РФ предложили создать группу по организации экскурсий в святые места

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика