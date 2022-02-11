Информация разведки США о подготовке вторжения РФ в Украину застала Путина врасплох – СМИ

По данным источника, публикации разведданных США были тщательно согласованы Советом национальной безопасности США, разведывательным сообществом и другими агентствами нацбезопасности США для того, чтобы сорвать военные планы России и снизить эффективность любых военных операций Кремля.

“Надеемся, что русские удивлены тем, что союзники [США] знают об этом [подготовке РФ к вторжению в Украину] и что у них есть согласованная реакция”, – заявил представитель разведки.

Он отметил, что полезно заставлять российские власти сомневаться в себе и заставить их усомниться в том, что они могут выполнить свои планы, сохранив секретность и эффект неожиданности.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

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