ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5%

Это максимум с мая 2017 года.

Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5% до 9,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление», — говорится в заявлении ЦБ.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к 4% в середине 2023 года. С 14 февраля до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 9,1-11,3%.

ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В декабре Центробанк также поднял ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это было седьмое повышение подряд с марта 2021 года.

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