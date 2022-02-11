 

France 24 – Канада, Новая Зеландия, Франция — «Конвой свободы» стал мировым трендом

11.02.2022, 23:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Канаде уже вторую неделю продолжается транспортная блокада дорог, ведущих к границе с США, передаёт France 24: к отмене обязательной вакцинации прибавились требования снять все антиковидные ограничения и отставки Трюдо. Такие «Конвои свободы» стали мировым феноменом – их поддержали в Новой Зеландии и Франции, где водители грузовиков планируют с юга добраться до Парижа, а затем отправиться в Брюссель.

Днём и ночью на протяжении двух последних недель грузовики останавливали жизнь в канадской столице. Так называемый «Конвой свободы» изначально для протестов против необходимой вакцинации для канадских дальнобойщиков, которые хотели пересечь границу с США. Однако теперь движение выступает против антиковидных ограничений и правительства Джастина Трюдо.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА ИЗ КАНАДЫ: Я за него не голосовал, и я просто хочу… Джастин, если ты это смотришь, я хочу, чтобы ты покинул офис. Я хочу, чтобы ты совсем ушёл.

Протесты вышли на мировой уровень — их поддержали в других странах. Во вторник в Новой Зеландии грузовики и фургоны собрались перед зданием парламента, протестуя против санитарных мер и обязательной вакцинации для представителей определённых профессий.

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: Я думаю, что это (протесты в Канаде. — ИноТВ) вдохновило многих новозеландцев подняться и начать действовать. Потому что если люди сидят ровно и не говорят ни слова, никто нас не услышит.

В четверг полиция попыталась разогнать толпу. Арестовано 120 человек.

Такое же движение набирает обороты и во Франции. В среду конвой отправился из Ниццы на юге страны. Участники едут в Париж, а потом — в Брюссель.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА ИЗ ФРАНЦИИ: Мы хотим вернуть прежнюю жизнь. Какой она была? Тогда не было сегрегации. Привитые или нет, мы могли поехать, куда хотим, и у нас не требовали вакцинного пропуска.

Накануне их прибытия в столицу парижская полиция запретила конвои, которые, как ожидается, выйдут на протестную демонстрацию в пятницу.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ

17.06 / Конгресс США проголосовал за отмену резолюции 2002 года по Ираку

14.12 / Лапий: Российская вакцина “Спутник ​​V” больше похожа на политический проект. Это как Олимпиада в Сочи с подменой мочи

04.10 / В Грузии исключили возможность экстрадиции Саакашвили в Украину

31.07 / Новак заявил о возможном запрете экспорта бензина из России

23.09 / Начались российско-монгольские учения «Селенга-2021»

03.03 / Обозреватель Figaro – мечта Байдена об альянсе демократий рискует разбиться об интересы союзников

13.09 / В Минске протестующие прошли Маршем героев. Видео

09.08 / “Похожа на трансвестита”, “Выпила”. Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье

26.12 / Ожидаемая продолжительность жизни в США в 2020 году сократилась почти на два года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика