Власти Британии и Норвегии призвали граждан покинуть Украину

МИД Британии рекомендовал гражданам покинуть Украину в связи с угрозой «военных действий». МИД Норвегии призвал граждан покинуть Украину в связи с «серьезной и непредсказуемой ситуацией». МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину. Латвия призвала граждан покинуть Украину.

«Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок на Украину. Британским гражданам, находящимся на Украине, следует покинуть ее, пока коммерческий транспорт еще доступен», – приводит текст сообщения Форин оффиса ТАСС.

«Наращивание российских сил на границах Украины, отмечаемое с января 2022 года, увеличивает угрозу военных действий. Посольство продолжает работать, однако не будет иметь возможности оказывать индивидуальную консульскую поддержку. Британские граждане должны уезжать, пока остается возможность сделать это коммерческими средствами», – говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

«Любая военная операция РФ на Украине существенно отразится на возможности британского посольства в Киеве оказывать консульскую помощь. Британским гражданам не следует рассчитывать на дополнительную консульскую поддержку или помощь с эвакуацией в подобных обстоятельствах», – подчеркнули в МИД Британии. Британцам, решившим оставаться на Украине, рекомендуется составить планы эвакуации, озаботиться наличием всех необходимых документов и внимательно следить за развитием ситуации.

Тем временем МИД Норвегии призвал норвежских граждан покинуть Украину. «В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией МИД не рекомендует любые поездки на Украину и призывает норвежских граждан покинуть эту страну», – говорится в заявлении министерства.

МИД Латвии также призвал своих граждан в ближайшее время покинуть Украину. «Принимая во внимание серьезную угрозу безопасности со стороны РФ на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Для отъезда мы рекомендуем использовать любой из доступных безопасных видов транспорта – авиарейсы или наземные маршруты, которые проходят через страны – члены ЕС или НАТО», – говорится в заявлении МИД Латвии.

Внешнеполитическое ведомство Латвии также призывает граждан воздержаться от поездок на Украину. Тем, кто не может по уважительным причинам покинуть эту страну, МИД рекомендует зарегистрироваться в консульском реестре или обратиться в посольство республики в Киеве. «Информируем, что посольство Латвии работает в полном объеме и в усиленном режиме», – отмечает министерство.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в пятницу в эфире Латвийского телевидения выступил с утверждением, что в ближайшие дни нельзя исключать военной эскалации, якобы исходящей со стороны России. Возглавляемое им министерство выступило с заявлением, в котором призвало граждан Латвии покинуть Украину. «Мы надеемся, что ситуация нормализуется. Это тот момент, когда лучше предупредить и позже извиниться за лишнее беспокойство, чем решать проблему, когда уже поздно», – сказал он.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Кроме того, по данным СМИ, Израиль эвакуирует семьи сотрудников посольства на Украине. «Министерство иностранных дел [Израиля] настоятельно рекомендовало израильтянам воздержаться от поездок на Украину», – передает Reuters.

Напомним, в пятницу президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией ввела максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея. Также Нидерланды порекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.