Тимошенко назвала четыре причины, из-за которых большая война России против Украины вряд ли начнется

“Их общее мнение, если не политизировать процесс, – что очень маловероятная большая, полномасштабная война России против Украины сегодня. И для этого есть четыре причины, которые они назвали”, – сказала она.

Политик отметила, что речь идет о:

недостаточном количестве войск и техники России возле границ Украины;

значительном усилении украинской армии после 2014 года;

мобилизации усилий мирового сообщества, которое готово ввести против Москвы в том числе “смертельные” санкции;

отсутствии случаев в истории, когда накануне массового вторжения к этому открыто готовились в течение нескольких месяцев.

“Все сходятся на мысли (я поддерживаю это), что главная цель – это заставить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые по сути своей абсолютно равноценны […] потере независимости”, – объяснила Тимошенко.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления “особого статуса” Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. “Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

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