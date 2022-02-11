 

Петиция об отмене ГИА в школах набрала более 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить Зеленский

11.02.2022, 22:44, Новости дня
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“В связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционного обучения в областях, находящихся в красных зонах, предлагаю отменить Государственную итоговую аттестацию для учащихся четверых, девятых и одиннадцатых классов в связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учащимися на онлайн-обучении по сравнению с очной формой обучения в школе”, – предлагает автор петиции.

Автор считает, что учащимся достаточно трудно подготовиться к экзамену на дистанционной форме обучения и “это будет несправедливо по отношению к учащимся, которым отменили обязательное ГИА в 2021 и 2020 году, оказавшимся в аналогичной ситуации”.

По состоянию на вечер 11 февраля петицию подписали более 26 тыс. человек. Теперь на нее должен ответить президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст:

В 2020 году парламент освободил выпускников школ 2019/2020 учебного года от обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Такое решение власти обосновали активной фазой коронавируса в стране и необходимостью минимизировать риски увеличения заболеваемости.

Также обязательное прохождение ГИА отменили и в 2021 году. Как и годом ранее учащимся дали право самим выбрать вид оценки результатов обучения – в форме годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в виде внешнего независимого оценивания.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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