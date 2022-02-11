 

“Очень скоро может произойти что-то катастрофическое”. Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации вокруг Украины

11.02.2022, 22:44, Новости дня
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Заявление было сделано на фоне информации о вероятной подготовке вторжения российских войск в Украину.

“Я думаю, что решение [России о вторжении в Украину] еще не принято. Но это не значит, что очень скоро может не произойти что-то абсолютно катастрофическое. Мы наблюдаем сосредоточение огромного количества тактических батальонных групп на границах Украины – 70 или больше. Это, наверное, самый опасный момент: в течение следующих нескольких дней [может начаться] самый большой кризис безопасности, с которым Европа сталкивалась за последние десятилетия, и мы должны справиться с этим правильно”, – сказал Джонсон.

10 февраля Джонсон заявил, что британская армия не будет вмешиваться в вооруженный конфликт, если Россия вторгнется в Украину. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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