Почему умерла Евгения? – Личное мнение

Сегодня стало известно, что умерла красивая женщина, хорошая актриса, жена продюсера Валерия Тодоровского Евгения Брик.

Вы могли её видеть в «Оттепели», в «Стилягах», в Географе, который глобус пропил, и во многих других картинах.



Фото: Соцсети

О причинах смерти не сообщается — молодая женщина не хотела выносить свою болезнь напоказ.

Некоторые актрисы умирают годами, если не десятилетиями. Рассказывают о каждом своём прыще, и узнавать об этом, как мне, просто отвратительно.

Смотрите, какая больнушечка. Умираю. Ещё умираю. Всё ещё умираю. И так — годами.

Евгения не рассказывала никому о своей болезни. Не ходила по телеканалам, не просила помощи, не искала сочувствия. Её решение — редчайшее исключение в нынешнее время. То самое, которое заслуживает моего безграничного уважения.

Почему умерла Евгения? Да не наше это дело, когда человек не выносит личное на потеху толпы!

Красивая женщина. Талантливая актриса. Очень жаль, что ушла так рано. Соболезную и выражаю поддержку семье, мужу, детям. Ничего больше говорить тут не нужно.

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