Без флага и гимна: Минобороны объявило о создании Военного комитета России на базе Южного военного округа

Министерство обороны объявило о создании Военного комитета России (Russian Military Committee, RMC) на базе Южного военного округа. Фактически речь идёт о переводе сил и личного состава округа под знамёна новой организации.

В заявлении Минобороны подчеркнули, что ВКР не имеет права использовать российские флаг и гимн, и вообще не представляет Российскую Федерацию. В случае, если действия ВКР станут поводом для введения санкций, их следует адресовать непосредственно этой организации.

Флаг ВКР представляет собой герб Минобороны с тремя языками пламени цветов триколора. У организации также есть свой хештег: #WeWillRMCYou.

—