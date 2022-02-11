 

Без флага и гимна: Минобороны объявило о создании Военного комитета России на базе Южного военного округа

11.02.2022, 22:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство обороны объявило о создании Военного комитета России (Russian Military Committee, RMC) на базе Южного военного округа. Фактически речь идёт о переводе сил и личного состава округа под знамёна новой организации.

В заявлении Минобороны подчеркнули, что ВКР не имеет права использовать российские флаг и гимн, и вообще не представляет Российскую Федерацию. В случае, если действия ВКР станут поводом для введения санкций, их следует адресовать непосредственно этой организации.

Флаг ВКР представляет собой герб Минобороны с тремя языками пламени цветов триколора. У организации также есть свой хештег: #WeWillRMCYou.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Как Зеленский натравил ультрас на русскоговорящих Донбасса

08.04 / Мнение: Фляга свистит – печеньки раздаются

08.12 / Ученые нашли природное вещество, вероятно положившее начало жизни на Земле

18.01 / Мнение: Разворот Навального

02.09 / «Скромность должна быть»

15.06 / Это официально: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его жена Отэм развелись

04.01 / Психологи назвали четыре шага, влияющие на удовлетворенность жизнью

21.09 / Студент открыл стрельбу в пермском университете

23.11 / Мнение: Турецкая лира ушла в крутое пике

02.02 / Адель опровергла слухи о проблемах с бойфрендом Ричем Полом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика