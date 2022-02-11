 

Шаги Смольного в рамках борьбы с «ковидом» противоречат запросам Петербурга

11.02.2022, 22:26, Разное
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Санкт-Петербург по-прежнему пребывает в тяжелом эпидемиологическом положении. Уже несколько дней число заболевших не опускается ниже отметки в 20 тысяч. Эксперты считают, что это связано с нелогичными антиковидными мерами, введенными командой Беглова.
Петербургские предприниматели уже давно критикуют Смольный за вводимые запреты, которые эффективно работают только против малого и среднего бизнеса. Ограничение на посещение несовершеннолетними общественных мест, объявленное в конце января, привело многие организации к банкротству. Бизнесмены возмущаются увеличением убытков до 90%. Власти Петербурга не желают выходить на контакт с предпринимателями, продолжая штрафовать их вместо того, чтобы оказывать финансовую поддержку.

Такой же критике подвергли систему QR-кодов и комендантский час для общепита. Эти меры не улучшили жизнь малых и средних предприятий, а напротив, повредили им.

Еще одним неудачным решением оказалось увеличение временных промежутков между составами метро. По логике Смольного, это было сделано из-за ухудшения эпидемиологического положения в городе. Однако подобная мера привела лишь к столпотворению на станциях и в вагонах метро.

Все эти факты говорят о непонимании губернатором Бегловым ситуации в городе. Предприниматели и общественные деятели не раз утверждали, что градоначальник совершенно не умеет принимать верные решения, из-за чего страдают простые жители Петербурга.



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