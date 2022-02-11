Мнение: Как Россия и Германия прошли эпидемию, спрос на эзотерику и ковид из-за отсутствия загара

1. Подсчёты показывают, что эпидемия ковида обошлась России как минимум в 530 тысяч преждевременных смертей (если сравнивать размер населения на начало 2022 года с самым негативным прогнозом от Росстата, сделанным до эпидемии). Потери только в одном 2021 году составили 380 тысяч человек:

https://olegmakarenko.ru/2341764.html

Читатель ogon_777 попробовал примерно оценить, кто именно в этом виноват и можно ли было пройти эпидемию лучше:

https://olegmakarenko.ru/2344532.html?thread=842760532#t842760532

Я тут немного проанализировал.

Из крупных стран лучше всего пандемию прошла Германия. Рост смертности общей на 5% в 2020 и еще на 4% в 2021, превысив миллион человек в 2021 году. В России на 16% в 2020 (2,1 миллиона) и еще на 15% в 2021 (более 2,4 миллиона), когда вирус уже разгулялся вовсю.

Избыточные потери от коронавируса лично я делю на три примерно равные части:

А. Потери от раздолбайства населения и фактического отсутствия ограничительных социальных мер.

Б. Потери от дефицита системы здравоохранения.

В. Потери от нежелающих вакцинироваться.

Система здравоохранения Германии самая лучшая среди больших стран. США, Россия. Британия, Франция уступают ей на треть, а остальные страны ещё сильнее и с этим мало что можно сделать.

А вот если бы в России действовали бы такие же жёсткие социальные меры, как в Германии, и население было бы так же дисциплинировано, как немцы, то это позволило бы за два года сберечь примерно 200 тысяч жизней наших стариков. Ну и если бы привилось 60+% населения, то сберегли бы ещё 200 тысяч жизней.

Короче, за свободу во времена пандемии Россия заплатила 400 тысяч жизней своих стариков.

Германия сберегла 100 тысяч ценой того, что всей страной сидела в тюрьме 2 года.

Немецкие дети годами не видели друзей, пока русские тусили по клубам, а полные самолёты русских туристов без масок штурмовали Сочи, Крым и все курортные страны, едва они открывались.

Как справедливо уточнили в комментариях, из-за ковида погибли не только старики, довольно много умерло людей и среднего возраста. Да и понятие о старости у нас сильно изменилось по сравнению с традиционными представлениями. Если человеку 70 лет, и у него нет существенных проблем со здоровьем, то благодаря современной медицине он мог бы неплохо прожить до 90 лет и быть при этом полезным своей семье и обществу. А тут бац – эпидемия, внезапный резкий удар по здоровью, преждевременная смерть. Ещё больше народу не умерли, но тяжело переболели и серьёзно подкосили здоровье, что, вероятно, скажется на смертности в будущем.

75-летний Владимир Жириновский недавно заболел ковидом, несмотря на то, что вакцинировался 8 раз:

https://lenta.ru/news/2022/02/09/girinovskiy/

Как уже много раз говорилось, вакцины не особенно защищают от заражения, особенно в случае штамма омикрон, но защищают от тяжёлого течения болезни. В случае Владимира Вольфовича, по версии врачей, многократная вакцинация могла создать у него ложное ощущение безопасности, в итоге ковид он таки где-то подцепил. По другой версии, у главы ЛДПР в силу индивидуальных особенностей просто не вырабатывались надолго антитела, поэтому и пришлось так часто вакцинироваться, и болезнь теперь приняла не самый приятный оборот. Пожелаем Владимиру Вольфовичу здоровья.

2. В России на фоне эпидемии вырос спрос на эзотерику:

https://www.interfax.ru/russia/819537

Издатели отметили резкий рост продаж в России книг по эзотерике.

Сильнее всего читателей интересуют практические аспекты – определение кармических задач, поиск ресурса, работа с подсознанием. <…>

В 2021 году продажи эзотерических книг выросли более чем на 53%, до 400 млн рублей, в 2020 году рост продаж в этой категории составлял только 13%. <…>

Ряд опрошенных “Коммерсантом” экспертов связали интерес к эзотерике с пандемией. Внимание к эзотерическим книгам “объяснимо возрастает в непростые времена”, отметил представитель “Читай-города”. В “Литресе” предполагают, что всплеск интереса к эзотерике может быть связан с ускорением цифровизации: в XVIII веке в Англии на фоне научно-технического прогресса возник и обрел популярность жанр мистического готического романа.

Не правда ли, забавно — Интерфакс не ставит «практические аспекты» в кавычки.

3. Учёные выяснили, что дефицит витамина D в 14 раз повышает вероятность смерти от ковида:

https://hightech.plus/2022/02/04/deficit-vitamina-d-v-14-raz-povishaet-riski-tyazhelogo-covid-19

Вопрос о пользе витамина D против COVID-19 постоянно обсуждается. Ученые из Израиля представили наглядные данные о заболеваемости людей с низким и оптимальным уровнем витамина D и продемонстрировали очевидную корреляцию между дефицитным состоянием и смертностью. Их работа впервые включала оценку уровня витамина D до инфицирования, что особенно важно для достоверных результатов.

Дефицитные состояния (менее 20 нг/мл) в 14 раз повышали тяжелое течение COVID-19 по сравнению с показателями 40 нг/мл. Смертность на фоне дефицита составила 25,6%, а при оптимальных показателях 2,3%.

Все данные были скорректированы с учетом пола, возраста, хронических заболеваний и других факторов, потенциально влияющих на результат.

«Это означает, что низкий уровень витамина D в значительной степени способствует тяжести и смертности от COVID-19», — заключили авторы.

Напомню, что витамин D естественным образом вырабатывается в организме под действием солнечного ультрафиолета (другие, источники, вроде поедания рыбьего жира либо большого количества яиц и сыра – менее надёжны).

Таким образом, если верить еврейским учёным, полная самоизоляция без выхода на улицу летом прошлого и позапрошлого года была плохой идеей: какую-то небольшую дозу солнца организму всё же желательно получать.

Впрочем, лично я, как и многие другие петербуржцы, давно уже ем витамин D в таблетках. Это не врачебный совет, просто рассказываю. Витамином D при некотором везении тоже можно отравиться.