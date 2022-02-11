 

Газпром отказался бронировать мощности «Ямала – Европы» на субботу

11.02.2022, 22:12, Новости дня
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Газпром вновь не забронировал мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на 12 февраля, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

Из-за этого мощности магистрали «Ямал-Европа» остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме – физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот, передает РИА «Новости».

Что касается транзита через Украину, данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что заявки почти не изменились. Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, составили 26,7 млн кубометров в сутки на 11 февраля и 26,5 млн кубометров на 12 февраля. При этом на 10 февраля заявки были чуть выше – 30,8 млн кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.

Напомним, что прямая прокачка газа через Польшу по газопроводу у «Ямал – Европа» по-прежнему остается близкой к нулю, несмотря на бронирование Газпромом мощностей трубы на ночные часы, следует из данных платформы GSA Platform.

Ранее сообщалось, что Газпром прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу в прямом направлении 21 декабря из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.



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