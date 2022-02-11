Стоимость барреля нефти Brent превысила 95 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 4,29%, до 95,33 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 21.56 мск.

По состоянию на 21.39 мск, стоимость Brent росла на 4%, до 95,06 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 95 долларов за баррель в октябре 2014 года. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 5,01%, до 94,38 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21.56 мск, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу утром нефть подешевела на укреплении курса доллара.