Ветеран войны в Афганистане: Мир стоит на пороге серьезных событий

«Президент Владимир Путин высказывает серьезные опасения по поводу безопасности в мире. Это правильно. Причем, безопасность должна быть не только для россиян, она должна быть общая», – сказал глава московской организации Союза ветеранов Афганистана Петр Петров. Ранее ветеранские организации страны поддержали требования руководства РФ к НАТО и США по гарантиям безопасности.

«Сегодня сложная международная обстановка. Мы – ветераны войны в Афганистане – особо остро ощущаем, что мир стоит на пороге серьезных событий. Конечно, хотелось бы, чтобы везде был мир, все ладили бы друг с другом, жили спокойно, но не все получается так, как мы того хотим», – сообщил председатель московской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Петр Петров.

«Безопасность в мире – ключевой вопрос, для нас, для ветеранов войны в Афганистане, это особенно ясно. Война – это слишком тяжелое испытание. Мы на себе испытали, как это – терять боевых товарищей. Это тяжело переживается. Многие помнят те афганские события. Не хотелось бы, чтобы повторялись подобные кровавые события», – подчеркнул Петров. Собеседник напомнил, что на следующей неделе – 15 февраля – отмечается День вывода войск из Афганистана. В Москве, во всех районах запланированы памятные акции, в том числе в Перовском районе столицы, где установлен мемориал погибшим в афганской войне.

В пятницу руководители ведущих ветеранских организаций России, в том числе и Петров, подписали заявление, в котором полностью поддержали требования руководства страны, адресованные Западу, – речь идет о юридическом закреплении договоренностей об отказе стран НАТО от размещения ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ. Авторы документа отметили, что российский офицерский корпус действующего состава, в запасе и в отставке, во все времена будет «становым хребтом» страны, объединяя в себе лучших представителей всех народов России, посвятивших «свои жизни самоотверженному служению Родине».

«Ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных cил, правоохранительных органов, ветераны боевых действий, офицеры всех категорий, выполнявшие задачи в боевых частях и на боевом дежурстве, полностью разделяют обеспокоенность руководства нашего государства последовательной деятельностью США и НАТО в Европе, несущей непосредственную угрозу военной безопасности нашей страны», – говорится в обращении ветеранских организаций.

Подписавшие обращение представители офицерского корпуса призвали «всех ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов, участников боевых действий – настоящих патриотов нашей Родины, несмотря на имеющиеся политические предпочтения, а также попытки внести раскол и разрушить наше офицерское братство, – к сплочению ради будущего нашей Отчизны!»

Кроме Петрова, заявление подписали председатель Совета общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, генерал армии Виктор Ермаков председатель общественной организации «Российский союз офицеров запаса» Энрико Тодуа, председатель Совета Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, президент международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» Сергей Бирюков, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны Владимир Епифанов, а также зампред московского городского Совета ветеранов войны Расим Акчурин.