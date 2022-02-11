В Японии создано антимикробное покрытие для одежды

Ученые из университета в Токио при помощи полифенола закрепили на поверхности ткани ионы серебра, которые, как известно, используются в качестве эффективного антибактериального средства.

Таким образом, Японцы создали устойчивое покрытия для одежды, которое буквально убивает попадающие на нее микроорганизмы. В наше время, когда плотность населения в городах велика, такое изобретение будет способствовать скорейшему преодолению эпидемий, возникающих довольно часто в последние десятилетия.

Связывающее вещество, полифенол, называют также дубильной кислотой. Несмотря на столь устрашающее название, оно безвредно для человеческого организма и очень часто добавляется в продукты питания.