 

В Японии создано антимикробное покрытие для одежды

11.02.2022, 22:01, Новости дня
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Ученые из университета в Токио при помощи полифенола закрепили на поверхности ткани ионы серебра, которые, как известно, используются в качестве эффективного антибактериального средства.

Таким образом, Японцы создали устойчивое покрытия для одежды, которое буквально убивает попадающие на нее микроорганизмы. В наше время, когда плотность населения в городах велика, такое изобретение будет способствовать скорейшему преодолению эпидемий, возникающих довольно часто в последние десятилетия.

Связывающее вещество, полифенол, называют также дубильной кислотой. Несмотря на столь устрашающее название, оно безвредно для человеческого организма и очень часто добавляется в продукты питания.



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