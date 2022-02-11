 

Ученые рассказали о потенциальной опасности солнечного шторма

11.02.2022, 22:01, Новости дня
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Солнце периодически выбрасывает в космическое пространство огромные объемы корональной массы. Иногда она попадает и в земную атмосферу. Например, первого сентября 1859 года был зафиксирован такой солнечный шторм. По оценкам специалистов, он оказался одним из самых сильных в истории.

Но землянам повезло, ведь у нас в середине девятнадцатого века не было электроники, хотя существующие тогда телеграфные системы все-таки пострадали.

Случись то же самое сегодня, у нас был бы инфраструктурный коллапс, утверждают ученые. Но самое главное, что рано или поздно возникнет солнечный шторм такой же или даже большей силы. Надо бы подумать о защите своей инфраструктуры. Отметим, что только в период с 1996 по 2010 год зафиксировано около 15 тысяч выбросов корональной массы.



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