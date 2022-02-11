Айвазовская: Если россияне пытаются трактовать Минские договоренности, то это вопрос их воображения, а для Украины аргументом должно быть ее законодательство

Сегодня говорили о безопасности, “Минске” и сложностях дипломатических переговоров на Киевском форуме безопасности. Простых решений для международного вооруженного конфликта нет, но это не столько о болезненных компромиссах, сколько о системной работе.

Мы не убедим изменить стратегическую цель РФ. Но она для нас неприемлема. Сила демократической системы управления в том, что политики вынуждены учитывать общественное мнение, потому что они не рисуют в протоколах цифры, как это делает страна-агрессор на востоке. Наша конечная цель не может быть изменена: территориальная целостность, суверенитет, правовое и успешное государство.

Никто не может заставить власть делать то, чего не поддерживает ее народ. Гибкие ценности (flexible values) не могут быть приемлемыми для нас, но это сработает как аргумент для партнеров, когда государство будет последовательным в законности своих решений в других сферах.

Если россияне пытаются трактовать нормы Минских договоренностей, то это вопрос их воображения, а для украинской стороны должны быть аргументом нормы ее законодательства, в том числе и через участие в альянсах, которые помогут реализовать наши задачи.

Важно, чтобы семь лет дискуссий о Минских протоколах не сбили фокус внимания с темы роли РФ в международном вооруженном конфликте. Здесь украинский консенсус есть, но он не должен потеряться среди оценок тех или иных предложений деклараций.

Политическая, экономическая и ситуация с безопасностью изменились за последние годы в контексте Донбасса, массовая паспортизация является свершившимся фактом. Она должна быть актуализирована на уровне полноценно коммуницированного доказательства невыполнения обязательств РФ и стать поводом для ужесточения санкций против агрессора и военной помощи Украины.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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