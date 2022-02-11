Биатлонистка Белосюк выздоровела от COVID-19 и возвращается в расположение сборной Украины на Олимпиаде 2022

“Приятные новости для украинских болельщиков пришли с XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В расположение нашей команды из изоляционного отеля возвращается капитан женской сборной по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Белосюк, которая сдала два отрицательных ПЦР-теста подряд и готова помочь нашей команде”, – говорится в сообщении.

Как уточнили в НОК, в расположении украинской сборной со вчерашнего вечера также находится и сервисмен Иван Белосюк.

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Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на Игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

В украинской сборной на Олимпиаде в Пекине ранее подтвердили два случая COVID-19 – у тренеров сборной Украины по биатлону Юрая Санитры и Игоря Ященко.

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