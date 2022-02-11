 

Курбан объявил себя парой – Личное мнение

11.02.2022, 21:52, Разное
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Курбанчик подтвердил слухи о романе с женой футболиста Кудряшова.


Фото: Соцсети

«Терпеть не могу слухи», — заявил новоиспечённый бородач, широко распахнув рот навстречу новой женщине.

Смотрю я на всё это и думаю: «Вот зачем оно ей, а? Чтобы что?»

Показать охладевшему к ней мужу, что она — ещё ого-го? Настолько ого-го, что её хочет аж целый Курбан, недавно пришивший себе бороду по бартеру? Утереть нос товаркам, сразив их наповал своей женской востребованностью?

Лапушки, хотите добрый совет?

Если лодка вашей личной жизни пошла ко дну, позвольте себе побарахтаться в воде, не цепляясь за первое проплывающее мимо бревно.

Если вы пробыли в отношениях длительное время, то их отсутствие может образовать в вашем внутреннем мире дыру. Это совершенно нормально.

Как и совершенно нормален инстинкт — немедленно закрыть эту дыру. Чем-то или кем-то.

Закрывайте чем-то: работой, впечатлениями, новыми целями. Ну, или позвольте этой дыре потихонечку затянуться, без лишней суеты с вашей стороны. Не предпринимайте ничего: просто живите, просто дышите.

А вот закрывать дыру кем-то — точно не стоит.

Хороший мужчина вряд ли свяжется с женщиной, которая не отошла от развода, или которой развод ещё только предстоит.

А плёвые мужики у вас уже были. И вам с ними было больно.

Помните об этом.

Если возле вас сейчас отирается очередной омар, заблокируйте его номер, примите ванну и посмотрите перед сном хороший фильм.

Договорились?

Источник: Лена Миро



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