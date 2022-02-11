 

Анна Заворотнюк поделилась неожиданными фактами из своей жизни: “Я – амбиверт”

11.02.2022, 21:40, Разное
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Популярная блогер и модель Анна Заворотнюк недавно провела в разделе Stories своего микроблога в Instagram интерактивную беседу с подписчиками. В ходе общения знаменитость раскрыла немало интересных, а порой и неожиданных фактов из личной жизни.
Стоит упомянуть, что одним из первых ответов Анны Заворотнюк в рамках беседы, проводимой под слоганом “Пообщаемся”, стала информация о самочувствии её бабушки. Последняя в настоящее время принимает огромное участие в судьбе давно болеющей матери хозяйки аккаунта, актрисы Анастасии Заворотнюк, ухаживая за ней. По словам блогера, самочувствие Валентины Заворотнюк является достаточной хорошим. Впрочем, намного больше подписчиков интересовала личная жизнь самой красотки. В частности, фолловеры попросили поделиться модель советами, касающимися стиля одежды, а также успешной карьеры. Анна Заворотнюк, поблагодарив посетителей страницы за многочисленные комплименты в свой адрес, упомянула, что не пользуется услугами стилистов, а подбирает наряды сама, подписчицам же для достижения успеха порекомендовала “найти свое любимое дело и не тратить время на пустых людей”.
Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk
К слову, красотка проявила себя очень требовательной к представителям противоположного пола, упомянув, что не приемлет от последних банальной фразы “посмотрим”, поскольку она фактически снимает с кавалеров ответственность, понимание которой столь необходимо для мужчины. Кроме того, Анна Заворотнюк упомянула, что является амбивертом – человеком, гармонично вписывающимся в ситуацию вокруг себя.
Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk
Упомянула звезда соцсетей и об обширной географии своих путешествий. Выяснилось, что блогер уже успела побывать в 20 странах мира на четырех континентах, наиболее привлекательной для себя определив Соединенные Штаты Америки. В завершение Анна Заворотнюк призналась, что очень хочет побывать в Индии.

Источник: www.instagram.com



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