Мнение: Вред массового высшего образования, спасение двоечников в Эстонии и агентство по борьбе с фейками

1. В России очень высокий процент людей получает высшее образование, даже по сравнению со многими западными странами. У этого есть как свои плюсы, так и минусы. Блогер monetam пишет про один особенно актуальный минус:

https://monetam.livejournal.com/1810386.html

Опасность массового высшего образования, которое по определению будет низкого качества (хороший учитель и ученик товар редкий, и они ещё должны оказаться в нужной среде, то есть в хорошем вузе).

Основная масса получивших диплом, но не образование, так и останется неграмотна, но у них будет резко повышено самомнение о своём уме и знаниях. Простой необразованный человек знает свое место, и ему и в голову не придёт спорить о физике и медицине. А вот недоучка, кое-что слыхавший, будет с поразительной наглостью спорить даже с профессиональными специалистами об их предмете, будучи уверен, что имеет на это право.

Это приводит к опаснейшим последствиям. Те самые простые люди которые привыкли без раздумий верить специалистам (он ученый человек, в университете много лет учился!) услышав наукообразные рассуждения недоучек, теряются и поддаются их напору.

Дело в том, что настоящий специалист осознаёт ограниченность знаний имеющихся в его науке и соответственно, что далеко не все задачи имеют решения. А вот «смелые» недоучки сомнений в своей правоте не имеют, и продвигают свои безумные теории с бешеной самоуверенностью, которая способна очаровывать людей.

2. Кажется, у противников ЕГЭ вскоре появится новый идеал – Эстония:

https://rg.ru/2022/02/02/v-estonii-polnym-dvoechnikam-budut-vruchat-attestat-ob-okonchanii-shkoly.html

В Эстонии даже полным двоечникам по завершении школы будут вручать полноценный аттестат об окончании учебного заведения. Для этого министерство образования и науки Эстонии планирует заменить традиционную пятибалльную систему на стобалльную. По новым правилам получившему 25 баллов на выпускном экзамене, что соответствует нынешней двойке, также торжественно вручат аттестат о школьном образовании. Об этом сообщает программа эстонского телевидения «Актуальная камера».

«Наш план заключается в том, чтобы сделать оценивание знаний более точным. Прозрачные и сравнимые оценочные пункты дадут нам более детальное представление, каким багажом знаний владеет выпускник основной школы. Теперь вместо трех положительных оценок результаты экзаменов планируем рассматривать по стобалльной шкале», – заявила руководитель отдела политики в области общего образования Минобразования Юлле Матсин.

Но в реальности, если план министерства образования и науки Эстонии реализуют, то для получения аттестата о школьном образовании можно будет совсем не учиться. Главное – посетить выпускные экзамены и сдать комиссии экзаменационный бланк со своей фамилией.

3. Шведы продолжают ностальгировать по временам холодной войны. Мистическую «русскую подлодку» им найти не удалось. Теперь они будут искать русские фейки:

https://lenta.ru/news/2022/02/06/agency/

Швеция воссоздала агентство «психологической защиты» для борьбы с зарубежными фейками и дезинформацией, закрытое в 2008 году. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на замглавы агентства Магнуса Хьорта.

Газета уточняет, что основная часть агентства была упразднена после окончания холодной войны, а дискуссию о его возвращении начали в 2016 году, когда на выборах президента США победил Дональд Трамп и стали появляться сообщения о влиянии России на исход выборов.

По данным издания, агентство возобновило работу на фоне опасений, что Россия может вторгнуться на Украину. По словам Хьорта, несмотря на то, что непосредственной угрозы для Швеции нет, исключить риск нападения невозможно. Еще одним фактором стали парламентские выборы, которые пройдут в Швеции осенью 2022 года.

Интереснее всего сам факт, что в демократической Швеции, где действует свобода слова, могут существовать государственные организации, которые решают, где правда, а где ложь, какую информацию следует блокировать. Причём речь идёт отнюдь не о терроризме и экстремизме, с которым борется наш Роскомнадзор, а об обычных новостях про политику и про ситуацию в других странах.