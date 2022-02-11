 

Tagesspiegel – после запрета на работу в России Deutsche Welle грозит остановка вещания и в Турции

11.02.2022, 21:28, Новости дня
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Вслед за запретом на работу и вещание в РФ немецкому каналу иновещания Deutsche Welle грозят аналогичные проблемы в Турции, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Турецкое ведомство надзора за СМИ сообщило, что DW должна подать заявление на получение лицензии для вещания. В противном случае материалы канала в Турции станут недоступны.


AP

Через несколько дней после запрета на работу и вещание Deutsche Welle в РФ канал столкнулся с трудностями и в Турции, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Турецкое ведомство, отвечающее за работу телерадиокомпаний в стране, в среду сообщило, что Deutsche Welle, точно так же, как Voice of America* и Euronews, должно подать заявление на получение лицензии для вещания и распространения своих материалов. В противном случае трансляции канала в Турции станут недоступны.

Как напоминает издание, Эрдоган недавно грозил принять меры в отношении материалов СМИ, противоречащих национальным и моральным ценностям.

Решение должно быть обнародовано в срок от семи до десяти дней. После этого у каналов будет 72 часа на то, чтобы подать заявление на получение лицензии. Ответственное ведомство обосновало этот шаг урегулированием, вступившим в силу в 2019 году. С цензурой это никак не связано.

В том, что речь идёт именно о цензуре, однако, убеждена турецкая оппозиционная партия, которая уже высказалась по этому поводу в Twitter и отметила, что урегулирование 2019 года сейчас используется исключительно против иностранных новостных платформ.

В Deutsche Welle комментировать ситуацию пока отказались. «Чтобы решить, как действовать дальше, нам сначала нужна формулировка», — заявил пресс-секретарь канала Кристоф Юмпельт. Он также добавил, что они поддерживают контакт с Voice of America и Euronews.

Как сообщается в статье, Deutsche Welle распространяет свои материалы в Турции через часто посещаемые сайты канала, через канал на YouTube, а также через Facebook и Twitter. Это также относится к видеоматериалам и новостным программам, выходящим по будням. Турецкой телепрограммы у Deutsche Welle нет.

Как подчёркивает немецкая газета, офис Deutsche Welle находится в Стамбуле, там работают аккредитованные корреспонденты. Также сотрудники канала освещают события из Анкары и других городов Турции.

Проблемы сейчас присутствуют с аккредитацией местных турецких сотрудников: аккредитации на текущий год, на которые были поданы заявки, ответственное ведомство пока не выдало. По замечанию Der Tagesspiegel, эта тактика затягивания времени приводит к тому, что неаккредитованные местные сотрудники Deutsche Welle не допускаются на официальные пресс-конференции. Также в итоге страдает защита журналистов от репрессий.

В Voice of America сообщили, что американский канал иновещания не будет подавать заявку на получение лицензии. Если сайт будет заблокирован, канал предпримет все усилия для того, чтобы турецкоязычная аудитория сохранила доступ к свободному интернету, сказала официальный представитель канала.

* «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

 



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