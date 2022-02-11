 

ПН – Украина опустилась в рейтинге демократических стран мира

11.02.2022, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно данным ежегодного отчёта Economist Intelligence Unit, Украина заняла 86-е место в мире в рейтинге демократий и оказалась в блоке стран с так называемыми гибридными демократиями. Как передаёт «Перший незалежний», в прошлогоднем исследовании Украина занимала 79-е место.


AP

Украина заняла 86-е место в мире в рейтинге демократий и оказалась в блоке стран с так называемыми гибридными демократиями. Как передаёт «Перший незалежний», об этом говорится в ежегодном отчёте Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что 86-е место Украина разделила вместе с Мексикой. Всего обе страны набрали по 5,57 балла.

Украина опережает Мексику в таких категориях, как «избирательный процесс и плюрализм» и «политическая культура». Однако Мексика имеет более высокие баллы в сферах «функционирование правительства» и «политическое участие». Одинаковое количество баллов страны получили в направлении «гражданские свободы». 

Также в блоке «гибридных режимов» оказались Гонконг, Армения, Грузия, Турция и другие.

В прошлогоднем рейтинге Украина имела 5,81 балла и занимала 79-е место. При этом самый высокий рейтинг Украины был зафиксирован в 2006—2008 годах (6,94 балла), а самый низкий — в 2014 году (5,42). К демократическим режимам относятся страны, которые имеют 6 баллов и выше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / “Снегурочка”, “Шикарная женщина”. Ани Лорак вышла на сцену без бюстгальтера

16.03 / Мировой экспорт вооружений перестал расти, но в основном благодаря России и Китаю

05.02 / Неизвестный сообщил о минировании терминала и четырех самолетов в Шереметьево

29.06 / В Кремле отреагировали на случаи неоднократного голосования по поправкам

13.07 / Синоптики предупредили о сильном похолодании в центре европейской части России

18.12 / После гибели ополченца в ЛНР завязалась перестрелка с ВСУ

18.12 / Татаров прокомментировал подписание ему САП подозрения по делу “Укрбуда”

28.12 / Компания GPD готовит к выпуску очередной мини-ноутбук P2 Max 2022

10.07 / В Великобритании стартовали продажи Volkswagen ID.4 GTX

13.05 / Военные дипломаты США убедились в присутствии войск РФ на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика