 

На Украине заявили об отсутствии планов по возвращению Донбасса силой

11.02.2022, 21:25, Новости дня
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Украинская сторона не намеревается с помощью силы захватить контроль над неподконтрольными ей территориями Донецкой и Луганской областей, сообщил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

«Мы не можем этого делать (нападать на Донбасс – прим. ВЗГЛЯД), потому что мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится. Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?» – цитирует Данилова ТАСС.

Сообщения о том, что Киев планирует наступление на республики Донбасса, он назвал «небылицами».

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что Донбасс и Крым вернутся в состав Украины. «Это вопрос времени», – сообщил он.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.



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