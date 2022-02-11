 

В TikTok и Instagram набирает популярность флешмоб в поддержку Валиевой

11.02.2022, 21:25, Новости дня
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Пользователи популярных соцсетей TikTok и Instagram решили поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

В сети публикуют видео и фото спортсменки, сопровождая его текстом поддержки с хештегом #Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева. Спортсменку поддерживают как обычные пользователи, так и блогеры и звезды с многомиллионной аудиторией.

@.vvleader Мы с тобой, золотце!#камиланашезолото #wewillROCyou #спорт #несправедливость оригинальный звук – VV leader

Например, это сделал голливудский актер Алек Болдуин, который выразил восхищение талантом 15-летней девушки. За теплые слова поддержки американца поблагодарила тренер Валиевой Этери Тутберидзе, опубликовав скриншот в Instagram.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли, так как сомнение вызвал допинг-тест Валиевой.

Позже со спортсменки сняли отстранение и она выступила с короткой программой.

Кремль же призвал Валиеву «ходить гордо и побеждать».



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