В TikTok и Instagram набирает популярность флешмоб в поддержку Валиевой

Пользователи популярных соцсетей TikTok и Instagram решили поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

В сети публикуют видео и фото спортсменки, сопровождая его текстом поддержки с хештегом #Камиланашезолото и #ЯМыКамилаВалиева. Спортсменку поддерживают как обычные пользователи, так и блогеры и звезды с многомиллионной аудиторией.

@.vvleader Мы с тобой, золотце!#камиланашезолото #wewillROCyou #спорт #несправедливость оригинальный звук – VV leader

Например, это сделал голливудский актер Алек Болдуин, который выразил восхищение талантом 15-летней девушки. За теплые слова поддержки американца поблагодарила тренер Валиевой Этери Тутберидзе, опубликовав скриншот в Instagram.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли, так как сомнение вызвал допинг-тест Валиевой.

Позже со спортсменки сняли отстранение и она выступила с короткой программой.

Кремль же призвал Валиеву «ходить гордо и побеждать».