Подтверждена первая смерть человека в Британии от лихорадки Ласса

В Британии зарегистрировали первый случай смерти от лихорадки Ласса, об этом сообщило британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

«UKHSA может подтвердить, что вероятный случай лихорадки Ласса в настоящее время подтвержден, в результате чего общее число случаев заболевания достигло трех. К сожалению, этот человек умер», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Для большинства населения риск по-прежнему низок, медики сейчас устанавливают лиц, которые были в тесном контакте с заболевшим.

Смерть произошла в графстве Бедфоршир на востоке страны.

Лихорадка Ласса – это острое инфекционное заболевание, болезнь протекает тяжело и имеет высокую летальность, поражает органы дыхания, почки, ЦНС, также имеет геморрагический синдром.

Главными носителями являются африканские крысы и другие заболевшие. Все выделения человека на протяжении периода заболевания заразны. Инфекция способна распространяться пищевым, водным, воздушно-капельным, контактным, половым и вертикальным (от беременной женщины к ребенку) путем.