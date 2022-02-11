 

Мнение: В Госдуме поддержали поставки оружия на Донбасс

11.02.2022, 21:14, Разное
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В Госдуме поддержали поставки оружия на Донбасс

В ходе консультаций российские парламентарии поддержали инициативу о поставках в республики Донбасса военной и гуманитарной помощи. Об этом сообщил в своём Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

При этом, по его словам, ЛДПР высказала ещё более радикальную позицию. В то же время партия «Новые люди» пока не обозначила чёткое отношение к данному вопросу.

Глава парламента отметил, что на кону стоит жизнь российских граждан на территории народных республик, так как несмотря на истечение семи лет в с момента подписания Минских соглашений, украинское руководство продолжает саботировать их выполнение, что влечёт за собой гибель мирных жителей. По мнению Володина, поиск решения данной ситуации необходим.

Председатель Госдумы также сообщил, что вопрос официального признания Россией республик Донбасса будет рассмотрен 14 февраля. Тем временем на Украине нарастает милитаристская паника — Генпрокуратура, ГУР и СБУ в срочном порядке эвакуируют документы, а офицеры ВСУ готовятся в эвакуации своих семей.

https://donbasstoday.ru/rossijskie-deputaty-podderzhali-postavki-oruzhiya-v-ldnr/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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