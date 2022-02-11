Под санкции СНБО попала копания “Витрина ТВ”, способствующая трансляции российских телеканалов в Украине

“ООО “Витрина ТВ”, которое зарегистрировано в городе Москва, набережная Пречистенская, 13/1. Это компания, которая предоставляет услуги для тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны. Она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны. Санкции введены на пять лет”, – рассказал он.

Также санкции ввели против строительной компании Liberton Star. По словам секретаря СНБО, эта компания уже находится под украинскими санкциями. Она была зарегистрирована в Одессе, но изменила место регистрации на Киев, а затем сменила и название.

“Мы второй раз против этой же компании ввели санкции”, – добавил Данилов.

Контекст:

В ответ на аннексию Россией Крыма, начало войны на Донбассе и запуск информационной войны РФ власти Украины регулярно запрещают российские пропагандистские медиа.

В частности, в мае 2018 года в Украине запретили НТВ, РЕН ТВ, “Россия 24”, “Первый канал”, “Звезда” и ряд других российских каналов.

В марте 2021 года Украина ввела санкции против российских СМИ “Газета.Ru” и Lenta.ru, медиахолдинга “Россия сегодня”, в который в том числе входит агентство “РИА Новости”, агентство ТАСС.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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