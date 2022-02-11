 

Численность Сил теробороны Украины увеличат до 2 млн – Данилов

11.02.2022, 21:12, Новости дня
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“На сегодняшний день должны максимально увеличить наших военных, которые будут заниматься вопросом территориальной обороны. Сегодня на заседании, которое проходило в Харькове, главнокомандующий Вооруженными силами поставил задачу: количество членов территориальной обороны должно достигать 2 млн граждан нашей страны, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости”, – сказал Данилов.

Контекст:

Закон “Об основах национального сопротивления” вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин. 

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что “все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать”, что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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