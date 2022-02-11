Денисенко: Минские соглашения – это наш Сталинград, и здесь нужна полная мобилизация общества, чтобы Банковая не смогла пойти на переговоры с ОРДЛО

Победа в Берлине. Большая война нервов только начинается.

Минские соглашения – это наш Сталинград и здесь нужна полная мобилизация общества, чтобы Банковая не смогла пойти на переговоры с ОРДЛО.

Мы должны четко понять: Банковая не пошла на “минскую” капитуляцию в Берлине исключительно по одной причине – из-за страха бунтов внутри страны. И это едва ли не единственный позитив от вчерашней встречи в нормандском формате. Однако это всего лишь выигранный бой (даже не битва). Решающие сражения будут еще впереди.

Итак, давайте попробуем подвести промежуточные результаты этого раунда переговоров.

1. Ничего не подписано из-за жесткой позиции украинской стороны. Большой плюс в том, что немцы и французы, учитывая именно такую позицию Украины, заняли нейтральную позицию (пассаж Козака о том, что представитель Германии сказал, что ему нужно идти гулять с собакой, лучшее тому подтверждение). Однако дальше нам нужно, чтобы наш посол в Германии перестал крушить немцев и начал создавать проукраинскую коалицию, а государство должно ломать ситуацию в медиа. То же касается и Франции.

2. К сожалению, мы соглашаемся на тактику россиян, ускоряющих переговорные процессы. Пока у нас нет планов “Б”, нужно сбивать темп всеми доступными методами.

3. Накануне Берлина Андрей Ермак встречался с журналистами, блогерами и политологами, которым сказал, что Банковая хочет компромисса, но без изменений Конституции. Для того, чтобы сделать это, нужно идти на объединение общества и садиться за стол переговоров со всеми, включая Порошенко (конечно, без Медведчука). Но для Банковой уже подвиг то, что поговорили с относительно узким кругом телевизионных персонажей. Дальше в плане объединения общества никто не готов идти. К сожалению, понимание того, что Минские соглашения – это наш Сталинград, ни у кого нет.

4. Важно, что на своей пресс-конференции Андрей Ермак сказал об энергетических гарантиях. Судя по всему, он затрагивал эти темы, и вокруг этого шли дискуссии. Ведь именно газовый вопрос может стать ключом к сердцу Европы и главной проблемой, которая будет ломать Украину.

5. Мне кажется, что РФ сейчас нагнетает истерию, но в целом в Кремле готовы к тому, что пока никто ничего не подпишет. Параллельно россияне “сушат трубы” и главный удар планируется на осень – к началу нового отопительного сезона, когда и Украина и ЕС будут не готовы к зиме.

6. Есть один аспект, о котором мало сейчас говорят, но из-за роста цен на уголь выглядит так, что “ЛДНР” в прошлом году и в этом выйдут на относительную бездотационность. Это ничего не значит для геополитики, но это важно для понимания процессов на оккупированных территориях и в самой РФ по поводу экономических санкций и подобных вещей.

7. Украина занимает железобетонную позицию на переговорах, не имея ни одного люфта. Проблема в отсутствии игры или даже миллиметра для компромиссов. Выход ситуации – это всегда компромисс или полная мобилизация общества на наш Сталинград. Сейчас нет ни того, ни другого. Диалога с народом не существует вообще, к сожалению

Поэтому мы должны понимать – встреча в Берлине это маленькое сражение. Главные сражения впереди.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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