Плиссе и беспроигрышная мини: самые стильные фасоны юбок на весну разной длины и на любой вкус

В этом году вернется мода на юбки, и они будут открывать весенний сезон, радуя модниц разнообразием фасонов и стилей. Сегодня можно выбрать модели любой длины. Если зимой преобладали юбки из теплых материалов более простого кроя и более темных цветов, то весной появятся легкие и красочные модели. При этом лук может быть утонченным, спортивным, женственным и даже причудливым.

Юбочная мода 2022 года обещает весной разнообразие фасонов, особенно это касается женственных образов.

Маленькая теннисная юбка

Такая модель идеально подходит для спортивных образов. Не случайно спортивная одежда теннисисток привлекает внимание модниц. Теннисная юбка выделяется благодаря складкам (на главном фото в центре). Они придают привлекательности, но у них есть небольшой недостаток. Дело в том, что из-за плотного материала, они делают ноги визуально толще. Чтобы избежать такого эффекта, лучше выбрать другой вариант. Однако фасон со складками идеально подходит девушкам со стройными тренированными ногами.

Плиссированная юбка

Плиссировка изысканна и шикарна в составе любого комплекта. Юбка в складку пользуется небывалой популярностью, и это не случайно. Она является универсальным предметом гардероба, вытягивает фигуру, делает образ женственным. Благодаря легкому материалу плиссированная юбка – это не только отличный выбор для весны, но и незаменимая часть гардероба в жаркие летние дни. В сочетании с красивой рубашкой и туфлями она образует утонченный и непринужденный элегантный образ.

Плиссированная юбка очень хорошо смотрится в спортивных комплектах. Вместе с простой белой футболкой и кроссовками она делает образ шикарным, а в сочетании с одним или двумя женственными аксессуарами лук становится более элегантным.

Простые юбки ниже колена

Простой фасон юбки, который делает образ утонченным и женственным, практически всегда в моде. Прямые модели — идеальный выбор для рабочего дня, но они подходят и для важных мероприятий.

В сочетании с высокими каблуками и блейзером они выглядят элегантно, а вместе с гладкой блузкой и кроссовками смотрятся более свободно. Однако следует быть осторожнее с юбкой, заканчивающейся ниже колена, так как этот фасон может укорачивать фигуру. Девушки невысокого роста могут чувствовать себя в ней некомфортно.

Мини-юбка с запахом

Такой фасон выглядит игриво и женственно. Юбка с запахом особенно эффектно выглядит, так как двойной слой, несмотря на асимметричный крой, обеспечивает потрясающую форму. Такая модель подчеркивает стройные ноги и сочетается практически с любой одеждой, что делает ее невероятно практичной.

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Длинная юбка с разрезами

В этом году в моде юбки длины миди и до щиколотки. Они выглядят просто потрясающе. Однако длинные модели с разрезами смотрятся гораздо женственнее и загадочнее. Длинные юбки сдержанные, но привносит в образ игривость, максимально подчеркивая женственные линии.

Простая мини-юбка

Это базовый элемент гардероба в женственном стиле. Особенно выигрышно смотрится юбка А-силуэта, которая делает ноги длиннее, бедра стройнее, а талию уже. В сочетании с высокими каблуками силуэт получается невероятно привлекательным.

Как элемент спортивных образов, она не менее эффектна. Несмотря на то что на первый взгляд такой комплект выглядит слегка небрежным, мини-юбка все-таки подчеркивает женственность.

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Джинсовая юбка

Джинсовая юбка, которая будет в тренде этой весной, смотрится великолепно. Поэтому, если этой базовой модели нет в шкафу, пришло время ее приобрести. Ее можно комбинировать практически с чем угодно. Элегантный образ получается с рубашкой из тонкого материала и высокими каблуками. Если сочетать ее со спортивной обувью, лук будет женственным и непринужденным.

Миди

Лаконичные юбки миди воплощают в себе утонченную элегантность и женственность. Особенно актуальны юбки на пуговицах спереди. Огромный плюс заключается в том, что их можно носить не только с кофточкой, но и с футболкой. Утонченная женственность присутствует в образе даже со спортивной обувью, поэтому обязательно стоит включить в гардероб эту простую, но шикарную вещь.