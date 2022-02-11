Мнение: Далека от завершения

Пандемия COVID-19 далека от своего завершения в мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса. Об этом заявил в пятницу при посещении ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Понятно, что всё это чистейшей воды манипуляция, так как в реальности нет даже намека на пандемию. Есть обособленные друг от друга инфекционные вспышки разных заболеваний одной природы. То, что в силу чисто политических соображений это было сведено в одну фейковую «пандемию», никак не делает её ею. Точно так же, как раньше были обособленные друг от друга вспышки гриппа, но никому в голову не приходило объединять их вместе под единым содержательным смыслом.

Поэтому главный сотрудник Как-его-там, безусловно, лжет, рассказывая о том, что пандемия далека от своего завершения. Трудно завершиться тому, чего нет. И конечно же, в будущем нас ожидают сезонные инфекционные вспышки — как это было и ранее. Просто ранее ВОЗ не получала такой колоссальный политический ресурс, с помощью которого эта группировка теперь диктует национальным правительствам порядок их действий. И понятно, что ни малейшего желания выпускать из рук этот ресурс у международных террористов нет.

Отсюда и продолжение информационного террора, основанного на примитивной, но работающей лжи. Достаточно на уровне государства объявить это ложью, достаточно отказаться исполнять преступные требования и рекомендации, как пандемия исчезнет сама собой.

Но увы — есть запрос на уровне национальных правительств, в которых сидят подельники террористов ВОЗ, а значит — будет и продолжение пандемических угроз. И неважно, что они фейковые. Важно, что их считают угрозами.

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