 

Мнение: Далека от завершения

11.02.2022, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пандемия COVID-19 далека от своего завершения в мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса. Об этом заявил в пятницу при посещении ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Понятно, что всё это чистейшей воды манипуляция, так как в реальности нет даже намека на пандемию. Есть обособленные друг от друга инфекционные вспышки разных заболеваний одной природы. То, что в силу чисто политических соображений это было сведено в одну фейковую «пандемию», никак не делает её ею. Точно так же, как раньше были обособленные друг от друга вспышки гриппа, но никому в голову не приходило объединять их вместе под единым содержательным смыслом.

Поэтому главный сотрудник Как-его-там, безусловно, лжет, рассказывая о том, что пандемия далека от своего завершения. Трудно завершиться тому, чего нет. И конечно же, в будущем нас ожидают сезонные инфекционные вспышки — как это было и ранее. Просто ранее ВОЗ не получала такой колоссальный политический ресурс, с помощью которого эта группировка теперь диктует национальным правительствам порядок их действий. И понятно, что ни малейшего желания выпускать из рук этот ресурс у международных террористов нет.

Отсюда и продолжение информационного террора, основанного на примитивной, но работающей лжи. Достаточно на уровне государства объявить это ложью, достаточно отказаться исполнять преступные требования и рекомендации, как пандемия исчезнет сама собой.

Но увы — есть запрос на уровне национальных правительств, в которых сидят подельники террористов ВОЗ, а значит — будет и продолжение пандемических угроз. И неважно, что они фейковые. Важно, что их считают угрозами.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мнение: О том, почему в Москве НИКОГДА нельзя защищать женщин от кавказцев

01.02 / Госдеп США введёт санкции против жителей Дальнего Востока за низкую протестную активность

28.12 / Ученые рассказали о вероятном разрушительном землетрясении в Израиле в ближайшее время

15.08 / Крымские виноделы прекратят использование аммиачной селитры для производства продукции

17.10 / Солянка для большой компании: сытный рецепт от шефа Ивлева

01.06 / Оксана Акиньшина показала счастливого Данилу Козловского у себя в спальне

23.08 / Мнение: Иссушение поляны, или Зачем Кремлю иноагенты

07.05 / Турчак об обновленном “Поезде Победы”: Такие экспозиции необходимы молодежи

17.05 / Детский сад строгого режима

11.09 / 67 лет Рамсеса II

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика