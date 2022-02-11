Врач-инфекционист рассказала о возможных осложнениях после перенесенного омикрона

Новый штамм коронавируса «омикрон», впервые идентифицированный в ноябре 2021 года, в большинстве случаев протекает в лёгкой или средней форме. Однако он опасен возможными осложнениями, а также для людей, состоящих в группе риска.

Врач-инфекционист Елена Палиева рассказала, что одним из последствий перенесенного омикрона может быть ларинготрахеит, то есть воспалительное заболевание гортани и трахеи инфекционного происхождения. Чаще всего, отметила специалист, это серьёзное осложнение возникает у мальчиков до пяти лет.

Непривитые люди, а также имеющие различные хронические заболевания, например, ожирение или сахарный диабет, к сожалению, состоят в группе риска. В случае заражения омикроном у них высокая вероятность тяжёлого течения недуга.

При средней тяжести заболевания температура может подниматься до 39-40 градусов и держаться около 3-5 дней. Если при этом наблюдаются такие симптомы как одышка, бледность кожных покровов или сатурация менее 93, то необходимо срочно вызвать врача и при необходимости пройти стационарное лечение.

Лёгкая форма заболевания, по словам Елены Палиевой, может протекать практически бессимптомно. Чаще всего пациенты жалуются на слабость, боль в горле или мышцах. При этом у вакцинированных температура может быть нормальной или слегка повышенной – до 37,1-37,5 градусов.

Источник: bloknot-krasnodar.ru