Омикрон на пороге: как защитить иммунитет в новой волне COVID-19?



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«Просто ОРВИ» или очередной виток пандемии?

Возбудитель COVID-19 продолжает эволюционировать. Медикам уже известно как минимум о двух подвидах омикрона, отличающихся между собой контагиозностью и локацией распространения. По словам директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава РФ, профессора Дмитрия Лиознова, штамм омикрон сегодня составляет подавляющее число случаев, которые выявляются практически на всех континентах и в большинстве стран, достигая почти 98%. Новый вариант коронавируса быстрее распространяется и легче переносится.

В то же время сегодня ВОЗ предостерегает от отношения к штамму омикрон как к обычному сезонному гриппу. В РФ о переходе вируса в эндемическую фазу, когда для человека он не будет представлять никаких угроз кроме обострения сезонных заболеваний, пока официально не заявляют, но все чаще высказывают предположения об этом. При этом медики не исключают, что омикрон еще будет меняться и эволюционировать.

«Достаточно сложно сегодня говорить о супер-иммунитете, потому что об этом мы говорим буквально с марта 2020 года, когда появился первый вариант, и вспомните, сколько было теорий и прогнозов. Станет ли эндемичным именно омикрон сейчас сложно говорить, потому что мы видим эволюцию этого возбудителя. Мы не можем исключить, что омикрон еще будет меняться, эволюционировать, или появится новый возбудитель», – заявил Дмитрий Лиознов.

Новая мишень коронавируса — люди до 30 лет

Чаще всего омикрон заражает молодых. Из 150 тысяч случаев заболеваний, вызванных омикроном, которые проанализировали европейские медики, большинство заболевших были в возрасте 30 лет. Меньше 10% — это лица 60 лет и старше, из них примерно три четверти пациентов имели симптомы коронавируса. Вместе с тем, чуть более 1% были госпитализированы. И совсем небольшое количество больных нуждалось в реанимации, интенсивной терапии и респираторной поддержке. Летальные исходы составляли менее 0,1%.

По словам Дмитрия Лиознова клеточный иммунитет, который у человека формируется пожизненно к тем возбудителям, с которыми он встречался, работает и в случае COVID-19, несмотря на сравнительно небольшой период действия.

«Фактически пожизненно у нас сохраняется иммунный ответ, вопрос только в его напряженности. У нас сохраняются клетки памяти, которые ответственны, как за выработку антител, так и за клеточный ответ. По коронавирусу у нас всего два года наблюдений, но даже эти два года показывают, что мутации, которые были в предыдущих вариантах и в варианте омикрон, они не ускользают от Т-клеточного ответа, высокая перекрестная реактивность сохраняется», – подтвердил эксперт.

Иммунотерапия — эволюция в подходах лечения COVID-19

На протяжении всего течения инфекционного заболевания у пациента основные усилия медиков направлены на снижение вирусной нагрузки и уровня провоспалительных цитокинов, которые являются медиаторами воспаления, улучшение иммунного ответа и ускорение восстановления больного. Поэтому специалисты стараются подбирать эффективную иммунотерапию, которая зачастую является для тяжелого пациента последним шансом выжить.

«Когда мы упираемся в тупик, приходим к ситуации, когда использовали все методические рекомендации и инновационные технологии, и уже не знаем, что еще сделать для того, чтобы состояние реанимационного пациента улучшилось, чтобы он смог выжить, мы цепляемся за любой шанс, за любую технологию. Именно поэтому оригинальная молекула азоксимера бромид (действующее вещество препарата Полиоксидоний) сразу привлекла наше внимание. Мы не первый раз работаем с этой молекулой. У нас уже длительный опыт её использования» – рассказал зам. главного врача Городской клинической больницы № 24, профессор Сергей Зырянов.

Эксперт упомянул опыт Словакии, которая стала первой европейской страной, где провели исследование PASS, подтвердив профиль безопасности азоксимера бромид, а затем включили его в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

По словам Сергея Зырянова, медики прибегают к иммуномодуляторам тогда, когда не справляется иммунная система и её необходимо стимулировать. Это касается и тех ситуаций, когда пациент находится в выраженной стадии заболевания, когда ему уже проведена мощная иммуносупрессивная терапия для того, чтобы предотвратить цитокиновый шторм – состояние, которое, как известно, характерно для аутоиммунных заболеваний и для COVID-19.

Современную терапию коронавируса главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов назвал эволюцией подходов к лечению инфекции.

Отделение больницы Скорой помощи г. Чебоксары первыми начали применять иммуномодуляторы для защиты медицинского персонала и в терапии пациентов с COVID-19. Этот опыт важен для изучения и тиражирования успешных практик и порой способствует открытию новых направлений применения препаратов. Эмпирический поиск иммунологических «окон» и пациентов, которые могут ответить на иммуннокоррегирующую терапию привели к хорошим результатам. Благодаря такому применению многим пациентам удалось избежать реанимационных мероприятий.

Эффективная профилактика постковидного синдрома

Применение иммуномодуляторов важно и для профилактики постковидного синдрома. О том, что выздоровление после COVID-19 может быть длительным и сопровождаться симптомами, которые говорят о вялотекущем воспалении, вирусной латентности, дисбиозом и аутоиммунными проявлениями, подтвердил международный эксперт – профессор, врач–иммунолог Университета Монпелье и Института рака св. Екатерины, доктор Жан-Франсуа Росси.

«Есть необходимость сокращения синдрома «длинного ковида» и поддержание иммунного ответа, как раз это может быть подходящим показанием для применения препаратов-иммуномодуляторов, потому что мы видим восстановление иммунной несостоятельности, что является одной из важных целей для нас», – заявил эксперт.

Участники круглого стола в числе прочего обсудили позитивное действие на иммунитет азоксимера бромид. Оно использовалось как средство профилактики COVID-19 в течение одного месяца 2020 года 913 медработниками «красных зон». За это время и за 3 последующих месяца среди тех, кто принимал азоксимер бромида, перенесли ОРИ 13,1%, а COVID-19 – 2,4%. Для сравнения, среди медработников, не принимавших препарат, острыми респираторными заболеваниями болели 57,3%, а коронавирусом – 26,2%. Данные исследования представил Михаил Костинов, д.м.н., заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова.

Также азоксимера бромид («Полиоксидоний») показал профилактическую эффективность в исследовании, проведённом Военно-медицинской академией им С.М. Кирова. В нём также приняли участие врачи «красной зоны». Доля заболевших коронавирусом в основной группе, в которую вошёл 41 медработник, составила около 3%, тогда как в группе сравнения, куда вошли 37 человек, заболели 16% участников.

По словам Михаила Костинова, есть риск, что некоторые переболевшие COVID-19 пациенты могут никогда не вернуться к своему первоначальному состоянию, тем самым устанавливая для себя новый базовый уровень здоровья. Примерно каждый пятый человек из переболевших коронавирусом в возрасте от 18 до 34 лет без хронических заболеваний сообщил, что через 2-3 недели после выздоровления так до конца и не избавился от некоторых симптомов.

«В настоящее время кто болеет? В основном, это молодые люди и дети, в том числе дошкольного и раннего возраста. Если взять в процентном соотношении, это намного чаще и выше, чем в предыдущие волны. Опыт показывает, что возможно применение препарата азоксимера бромид в таких случаях. Согласно данным исследований, при применении препарата частота в том числе, и респираторных инфекций, может значительно снижаться среди тех пациентов, которые склонны к частым ОРВИ – это дети, а также люди, которые имеют хронические заболевания», – сказал Михаил Костинов.

По данным эксперта, профилактический прием азоксимера бромид в 3 раза снижает острую респираторную заболеваемость у детей. Кроме того, препарат примерно на 66% уменьшает частоту других инфекционно-воспалительных болезней у детей – таких, как ангина, бронхит, пневмония, как следствие улучшаются средние показатели успеваемости и посещаемости школьниками учебных занятий.

По статистике, которую привели эксперты Круглого стола, хорошая иммунная система позволяет 80% инфицированных перенести заболевание в легкой форме. При этом профилактика – это главная стратегия борьбы, поскольку известно, что в больницы в основном попадают невакцинированные – к тому же максимальные показатели летальности регистрируют именно в этой группе.