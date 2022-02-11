 

В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

11.02.2022, 20:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов на данный момент находится в ЦКБ, у него зафиксированы признаки ОРВИ, сообщил депутат Госдумы и секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые», – цитирует Обухова ТАСС.

По его словам, Зюганову провели обследование, «ситуация нормальная», его можно выписать из больницы.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщал, что руководитель партии Геннадий Зюганов госпитализирован. Он пояснял, что у политика «в последнее время» наблюдались «признаки простудного заболевания».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.11 / Winnebago презентовала туристический кемпер Ekko

08.01 / В РФ сошла лавина, погибли три человека

04.01 / Русская новогодняя традиция — France 2 побывал на «Щелкунчике» в Большом театре

14.08 / «Путину чуждо безрассудство» – эксперт Atlantico объяснил, почему российской вакцине можно доверять

12.01 / Главы кабминов Казахстана и РФ обсудили вопросы экономического сотрудничества

30.01 / В Измире обнаружен подземный ход начала нашей эры

08.02 / France inter – «у нас с американцами разные интересы» — глава Минфина Франции выступил в защиту «Северного потока — 2»

11.02 / УП – Столтенберг рассказал, почему Украина до сих пор не член НАТО

22.05 / Стрижи оказались рекордсменами по дальности ежедневных перелетов

24.05 / В Украине за сутки подтвердили наименьшее с марта число случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика