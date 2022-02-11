В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов на данный момент находится в ЦКБ, у него зафиксированы признаки ОРВИ, сообщил депутат Госдумы и секретарь ЦК партии Сергей Обухов.

«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые», – цитирует Обухова ТАСС.

По его словам, Зюганову провели обследование, «ситуация нормальная», его можно выписать из больницы.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщал, что руководитель партии Геннадий Зюганов госпитализирован. Он пояснял, что у политика «в последнее время» наблюдались «признаки простудного заболевания».