США решили оказать Украине финансовую помощь для увеличения ВМФ

США будут оказывать Украине финансовую помощь, чтобы Киев мог увеличить свой военный флот, сообщил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ходжес пояснил, что США поставляют на Украину «различные противотанковое оружие, радары, воздушные средства». «Подозреваю, что мы будем продолжать поставлять финансовые ресурсы для того, чтобы Украина могла наращивать размер своих вооруженных сил и флота для этого», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, он разочарован отсутствием прозрачности курса Кремля и Российской Федерации. «Я не вижу никаких усилий по деэскалации ситуации, по крайней мере, на основании того, что я вижу со стороны дипломатических обсуждений. Поэтому я считаю, что очень вероятно, что российская армия организует очередное нападение в ближайшие несколько месяцев. Не массивное нападение, но какое-то ограниченное нападение вдоль границы», – сказал Ходжес.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины ожидают в 2022 году поставки катеров производства «Марк VI» от США.

В среду стало известно, что на Украину прибыла военная помощь от США, это уже десятый американский самолет с военным грузом для Украины.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада развивают тему с «российской агрессией против Украины» для своей дальнейшей «героической» борьбы с ней и «победы».

Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.