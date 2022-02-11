Арестованному в Дубае за фото россиянину начали помогать дипломаты

Российское консульство в Дубае оказывает помощь задержанному в Объединенных Арабских Эмиратах российскому фотографу Артему Ершову, сообщил дипломатический источник.

Ершов приехал в отпуск в Дубай в ноябре 2021, он сделал фотографию в порту города, после чего его задержала полиция страны, передает РИА «Новости».

У мужчины отобрали телефон, возбуждено уголовное дело. Через некоторое время его отпустили из-под стражи, но судебный процесс продолжается, решение должно поступить в феврале.

Генконсульство заверило, что оказывает максимальную поддержку Ершову, но не может вмешиваться в ход судебного процесса.

«Процесс должен был завершиться в январе, но по ряду объективных причин, в том числе из-за болезни судьи, затянулся», – сказал источник агентства.

Дипломаты предполагает, что власти страны ограничатся штрафом и вышлют россиянина из ОАЭ, добавил собеседник.