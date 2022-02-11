“Семейные узы”, “Новая жертва”, “Проспект Бразилии”: как изменились героини любимых латиноамериканских сериалов

Каролина Дикманн (“Семейные узы”, “Хозяйка судьбы”, “Во имя любви”)

Каролина сначала работала моделью, но вскоре эффектную девушку пригласили в кино. Одной из первых ее ролей стала работа в сериале “Тропиканка”. Там она встретила своего будущего мужа Маркуса Фрота (он играл Тонью-лунатика в “Тропиканке”). Он был старше Каролины на 24 года, но это не помешало им пожениться, когда девушке исполнилось 19 (они развелись в 2004 году). После успеха сериала “Семейные узы” в карьере у Дикманн было еще несколько крупных проектов, среди которых “Хозяйка судьбы”, “Спаси меня, Святой Георгий” и “Правила игры”. Каролина замужем и воспитывает двух сыновей. В 2016 году она с мужем и младшим ребенком переехали в США, а старший остался строить карьеру в Бразилии. В 2012 году в сеть попали откровенные фотографии актрисы, которые были слиты с ее компьютера. Актриса подала в суд и после долгих разбирательств в Бразилии был принят закон о защите личных данных в интернете. Он получил название “Закон Каролины Дикманн”.

Каролина Дикманн сейчас На съемках фильма “Семейные узы” с Верой Фишер

Дебора Фалабелла (“Клон”, “Проспект Бразилии”)

Дебора прославилась благодаря роли подростка-наркоманки Мел в сериале “Клон”. Роль экранного отца актрисы исполнил Мурило Бенисио. Позже они снова встретились на съемках сериала “Проспект Бразилии”, на площадке между Деборой и Мурило закрутился роман. Пара была вместе семь лет, и, когда все ждали свадьбы, они объявили о расставании. Впрочем, Фалабелла не долго тосковала и уже через пару месяцев вышла в свет с новым возлюбленным – актером Густаво Вазом. Сериал “Проспект Бразилия”, где у Деборы была главная роль, имел сумасшедший успех и стал самым успешным в финансовом плане проектом в Латинской Америке.

Дебора в сериале “Клон” в роли Мел С Мурило Бенисио в сериале “Проспект Бразилии” Дебора в наши дни

Каролина Ферраз (“Во имя любви”, “Шальные деньги”, “Проспект Бразилии”)

С 14 лет Каролина работала моделью, а в 19 пришла на телевидение в качестве ведущей. Эффектную девушку быстро заметили и пригласили в кино. Успех пришел к ней после роли Милены в сериале “Во имя любви”, где в паре с Эдуарду Московишем они сыграли возлюбленных. Этот дуэт так понравился зрителям, что Эдуарду и Каролина снова встретились на съемочной площадке сериала “Шальные деньги”. В середине 90-х Ферраз вышла замуж за одного из владельцев компании “Глобо” (главный производитель мыльных опер в Латинской Америке). В браке у них родилась дочь Валентина, но после 12 лет совместной жизни они развелись. Позже Каролина закрутила роман с Мурило Бенисио (да-да, тем самым, кто был с Деборой Фаллабелу, а также Джованной Антонелли из “Клона”). В 2012 начала встречаться с врачом и позже у пары родилась дочь. В 2017 году актриса подала в суд на компанию “Глобо” за нарушение трудовых прав. Суд она проиграла и вскоре на канале закрыли ее кулинарное шоу.

В 2019 году Каролина сообщила, что не хочет больше сниматься в сериалах и теперь ведет свое кулинарное шоу на YouTube.

Каролина Ферраз, 2021 год Кадр из сериала “Во имя любви” Кадр из сериала “Проспект Бразилии”

Вивиан Пажмантер (“Новая жертва”, “Воздушные замки”, “Во имя любви”)

В сериалах Вивиан отлично воплощала образ коварной соблазнительницы. Однако в реальной жизни ей отведена совсем другая роль. В начале 2000-х она вышла замуж за предпринимателя Жилберто Заборовски. Актриса забеременела, но у нее случился выкидыш. Долгое время она приходила в себя, но после все же смогла подарить супругу сына. Как только Вивиан собралась возвращаться на работу, она узнала, что вскоре вновь станет матерью: в 2005 году у пары родилась дочь. В это же время Жилберто диагностировали рак лимфатической системы. Всю заботу о детях и муже Вивиан взяла на себя. Болезнь удалось победить, но брак уже было не спасти: актриса постоянно ревновала мужа местной телеведущей (позже Жилберту женился на ней). Развод был непростым: паре пришлось делить опеку над детьми.

Сейчас Вивиан продолжает сниматься, играет в театре, увлекается йогой и здоровым питанием.

Вивиан Пажмантер

Летисия Собаттела (“Вавилонская башня”, “Клон”)

Роль примерной мусульманки Латиффы принесла актрисе мировую славу. Летисия впервые появилась на экране в сериале “Властелины мира” в 1991 году. На площадке она встретила своего будущего мужа Анжело Антонио. В 1995 году у актрисы на 5-м месяце беременности начались преждевременные роды. Малышка родилась весом всего 800 граммов, но врачам удалось ее спасти. Это время было непростым для пары, вскоре они развелись. В 2013 году Летисия вновь вышла замуж за актера Фернандо Алвеса Пинто, но спустя 6 лет брак распался.

Сейчас актриса продолжает сниматься и активно выступает в качестве певицы.

Кадр из сериала “Клон” Летисия Собаттела

Присцила Фатин (“Земля любви, земля надежды”)

Как и многие бразильские актрисы, в мир кино Присцила попала из модельного бизнеса. В России она прославилась после выхода сериала “Земля любви, земля надежды”. Эта роль принесла ей не только успех, но и проблемы: поклонники другой актрисы Анна Паолы Арозиу невзлюбили Присцилу за то, что она увела мужа у героини Анны в сериале. Фатин довольно активно снималась и даже была номинирована на бразильскую телепремию, но с 2008 года актриса начинает часто отказываться от проектов. Позже в интервью она призналась, что у нее на была долгая депрессия, справиться с которой ей помогли врачи, йога и правильный образ жизни.

Присцила замужем за актером Бруно Лопесом и воспитывает сына Ромео.

Кадр из сериала “Земля любви, земля надежды” Присцила в 2021 году Присцила с мужем