“Семейные узы”, “Новая жертва”, “Проспект Бразилии”: как изменились героини любимых латиноамериканских сериалов
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Каролина Дикманн (“Семейные узы”, “Хозяйка судьбы”, “Во имя любви”)
Каролина сначала работала моделью, но вскоре эффектную девушку пригласили в кино. Одной из первых ее ролей стала работа в сериале “Тропиканка”. Там она встретила своего будущего мужа Маркуса Фрота (он играл Тонью-лунатика в “Тропиканке”). Он был старше Каролины на 24 года, но это не помешало им пожениться, когда девушке исполнилось 19 (они развелись в 2004 году). После успеха сериала “Семейные узы” в карьере у Дикманн было еще несколько крупных проектов, среди которых “Хозяйка судьбы”, “Спаси меня, Святой Георгий” и “Правила игры”. Каролина замужем и воспитывает двух сыновей. В 2016 году она с мужем и младшим ребенком переехали в США, а старший остался строить карьеру в Бразилии. В 2012 году в сеть попали откровенные фотографии актрисы, которые были слиты с ее компьютера. Актриса подала в суд и после долгих разбирательств в Бразилии был принят закон о защите личных данных в интернете. Он получил название “Закон Каролины Дикманн”.
Каролина Дикманн сейчас На съемках фильма “Семейные узы” с Верой Фишер
Дебора Фалабелла (“Клон”, “Проспект Бразилии”)
Дебора прославилась благодаря роли подростка-наркоманки Мел в сериале “Клон”. Роль экранного отца актрисы исполнил Мурило Бенисио. Позже они снова встретились на съемках сериала “Проспект Бразилии”, на площадке между Деборой и Мурило закрутился роман. Пара была вместе семь лет, и, когда все ждали свадьбы, они объявили о расставании. Впрочем, Фалабелла не долго тосковала и уже через пару месяцев вышла в свет с новым возлюбленным – актером Густаво Вазом. Сериал “Проспект Бразилия”, где у Деборы была главная роль, имел сумасшедший успех и стал самым успешным в финансовом плане проектом в Латинской Америке.
Дебора в сериале “Клон” в роли МелС Мурило Бенисио в сериале “Проспект Бразилии”Дебора в наши дни
Каролина Ферраз (“Во имя любви”, “Шальные деньги”, “Проспект Бразилии”)
С 14 лет Каролина работала моделью, а в 19 пришла на телевидение в качестве ведущей. Эффектную девушку быстро заметили и пригласили в кино. Успех пришел к ней после роли Милены в сериале “Во имя любви”, где в паре с Эдуарду Московишем они сыграли возлюбленных. Этот дуэт так понравился зрителям, что Эдуарду и Каролина снова встретились на съемочной площадке сериала “Шальные деньги”. В середине 90-х Ферраз вышла замуж за одного из владельцев компании “Глобо” (главный производитель мыльных опер в Латинской Америке). В браке у них родилась дочь Валентина, но после 12 лет совместной жизни они развелись. Позже Каролина закрутила роман с Мурило Бенисио (да-да, тем самым, кто был с Деборой Фаллабелу, а также Джованной Антонелли из “Клона”). В 2012 начала встречаться с врачом и позже у пары родилась дочь. В 2017 году актриса подала в суд на компанию “Глобо” за нарушение трудовых прав. Суд она проиграла и вскоре на канале закрыли ее кулинарное шоу.
В 2019 году Каролина сообщила, что не хочет больше сниматься в сериалах и теперь ведет свое кулинарное шоу на YouTube.
Каролина Ферраз, 2021 годКадр из сериала “Во имя любви”Кадр из сериала “Проспект Бразилии”
Вивиан Пажмантер (“Новая жертва”, “Воздушные замки”, “Во имя любви”)
В сериалах Вивиан отлично воплощала образ коварной соблазнительницы. Однако в реальной жизни ей отведена совсем другая роль. В начале 2000-х она вышла замуж за предпринимателя Жилберто Заборовски. Актриса забеременела, но у нее случился выкидыш. Долгое время она приходила в себя, но после все же смогла подарить супругу сына. Как только Вивиан собралась возвращаться на работу, она узнала, что вскоре вновь станет матерью: в 2005 году у пары родилась дочь. В это же время Жилберто диагностировали рак лимфатической системы. Всю заботу о детях и муже Вивиан взяла на себя. Болезнь удалось победить, но брак уже было не спасти: актриса постоянно ревновала мужа местной телеведущей (позже Жилберту женился на ней). Развод был непростым: паре пришлось делить опеку над детьми.
Сейчас Вивиан продолжает сниматься, играет в театре, увлекается йогой и здоровым питанием.
Вивиан Пажмантер
Летисия Собаттела (“Вавилонская башня”, “Клон”)
Роль примерной мусульманки Латиффы принесла актрисе мировую славу. Летисия впервые появилась на экране в сериале “Властелины мира” в 1991 году. На площадке она встретила своего будущего мужа Анжело Антонио. В 1995 году у актрисы на 5-м месяце беременности начались преждевременные роды. Малышка родилась весом всего 800 граммов, но врачам удалось ее спасти. Это время было непростым для пары, вскоре они развелись. В 2013 году Летисия вновь вышла замуж за актера Фернандо Алвеса Пинто, но спустя 6 лет брак распался.
Сейчас актриса продолжает сниматься и активно выступает в качестве певицы.
Кадр из сериала “Клон”Летисия Собаттела
Присцила Фатин (“Земля любви, земля надежды”)
Как и многие бразильские актрисы, в мир кино Присцила попала из модельного бизнеса. В России она прославилась после выхода сериала “Земля любви, земля надежды”. Эта роль принесла ей не только успех, но и проблемы: поклонники другой актрисы Анна Паолы Арозиу невзлюбили Присцилу за то, что она увела мужа у героини Анны в сериале. Фатин довольно активно снималась и даже была номинирована на бразильскую телепремию, но с 2008 года актриса начинает часто отказываться от проектов. Позже в интервью она призналась, что у нее на была долгая депрессия, справиться с которой ей помогли врачи, йога и правильный образ жизни.
Присцила замужем за актером Бруно Лопесом и воспитывает сына Ромео.
Кадр из сериала “Земля любви, земля надежды”Присцила в 2021 годуПрисцила с мужем
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