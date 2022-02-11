 

“Семейные узы”, “Новая жертва”, “Проспект Бразилии”: как изменились героини любимых латиноамериканских сериалов

11.02.2022, 20:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Каролина Дикманн (“Семейные узы”, “Хозяйка судьбы”, “Во имя любви”)

Каролина сначала работала моделью, но вскоре эффектную девушку пригласили в кино. Одной из первых ее ролей стала работа в сериале “Тропиканка”. Там она встретила своего будущего мужа Маркуса Фрота (он играл Тонью-лунатика в “Тропиканке”). Он был старше Каролины на 24 года, но это не помешало им пожениться, когда девушке исполнилось 19 (они развелись в 2004 году). После успеха сериала “Семейные узы” в карьере у Дикманн было еще несколько крупных проектов, среди которых “Хозяйка судьбы”, “Спаси меня, Святой Георгий” и “Правила игры”. Каролина замужем и воспитывает двух сыновей. В 2016 году она с мужем и младшим ребенком переехали в США, а старший остался строить карьеру в Бразилии. В 2012 году в сеть попали откровенные фотографии актрисы, которые были слиты с ее компьютера. Актриса подала в суд и после долгих разбирательств в Бразилии был принят закон о защите личных данных в интернете. Он получил название “Закон Каролины Дикманн”.

Каролина Дикманн сейчас На съемках фильма “Семейные узы” с Верой Фишер  
Дебора Фалабелла (“Клон”, “Проспект Бразилии”)

Дебора прославилась благодаря роли подростка-наркоманки Мел в сериале “Клон”. Роль экранного отца актрисы исполнил Мурило Бенисио. Позже они снова встретились на съемках сериала “Проспект Бразилии”, на площадке между Деборой и Мурило закрутился роман. Пара была вместе семь лет, и, когда все ждали свадьбы, они объявили о расставании. Впрочем, Фалабелла не долго тосковала и уже через пару месяцев вышла в свет с новым возлюбленным – актером Густаво Вазом. Сериал “Проспект Бразилия”, где у Деборы была главная роль, имел сумасшедший успех и стал самым успешным в финансовом плане проектом в Латинской Америке. 

Дебора в сериале “Клон” в роли МелС Мурило Бенисио в сериале “Проспект Бразилии”Дебора в наши дни  
Каролина Ферраз (“Во имя любви”, “Шальные деньги”, “Проспект Бразилии”)

С 14 лет Каролина работала моделью, а в 19 пришла на телевидение в качестве ведущей. Эффектную девушку быстро заметили и пригласили в кино. Успех пришел к ней после роли Милены в сериале “Во имя любви”, где в паре с Эдуарду Московишем они сыграли возлюбленных. Этот дуэт так понравился зрителям, что Эдуарду и Каролина снова встретились на съемочной площадке сериала “Шальные деньги”. В середине 90-х Ферраз вышла замуж за одного из владельцев компании “Глобо” (главный производитель мыльных опер в Латинской Америке). В браке у них родилась дочь Валентина, но после 12 лет совместной жизни они развелись. Позже Каролина закрутила роман с Мурило Бенисио (да-да, тем самым, кто был с Деборой Фаллабелу, а также Джованной Антонелли из “Клона”). В 2012 начала встречаться с врачом и позже у пары родилась дочь. В 2017 году актриса подала в суд на компанию “Глобо” за нарушение трудовых прав. Суд она проиграла и вскоре на канале закрыли ее кулинарное шоу.

В 2019 году Каролина сообщила, что не хочет больше сниматься в сериалах и теперь ведет свое кулинарное шоу на YouTube.

Каролина Ферраз, 2021 годКадр из сериала “Во имя любви”Кадр из сериала “Проспект Бразилии”

 

Вивиан Пажмантер (“Новая жертва”, “Воздушные замки”, “Во имя любви”)

В сериалах Вивиан отлично воплощала образ коварной соблазнительницы. Однако в реальной жизни ей отведена совсем другая роль. В начале 2000-х она вышла замуж за предпринимателя Жилберто Заборовски. Актриса забеременела, но у нее случился выкидыш. Долгое время она приходила в себя, но после все же смогла подарить супругу сына. Как только Вивиан собралась возвращаться на работу, она узнала, что вскоре вновь станет матерью: в 2005 году у пары родилась дочь. В это же время Жилберто диагностировали рак лимфатической системы. Всю заботу о детях и муже Вивиан взяла на себя. Болезнь удалось победить, но брак уже было не спасти: актриса постоянно ревновала мужа местной телеведущей (позже Жилберту женился на ней). Развод был непростым: паре пришлось делить опеку над детьми. 

Сейчас Вивиан продолжает сниматься, играет в театре, увлекается йогой и здоровым питанием.

Вивиан Пажмантер 

 

Летисия Собаттела (“Вавилонская башня”, “Клон”) 

Роль примерной мусульманки Латиффы принесла актрисе мировую славу. Летисия впервые появилась на экране в сериале “Властелины мира” в 1991 году. На площадке она встретила своего будущего мужа Анжело Антонио. В 1995 году у актрисы на 5-м месяце беременности начались преждевременные роды. Малышка родилась весом всего 800 граммов, но врачам удалось ее спасти. Это время было непростым для пары, вскоре они развелись. В 2013 году Летисия вновь вышла замуж за актера Фернандо Алвеса Пинто, но спустя 6 лет брак распался. 

Сейчас актриса продолжает сниматься и активно выступает в качестве певицы.

Кадр из сериала “Клон”Летисия Собаттела

 

Присцила Фатин (“Земля любви, земля надежды”)

Как и многие бразильские актрисы, в мир кино Присцила попала из модельного бизнеса. В России она прославилась после выхода сериала “Земля любви, земля надежды”. Эта роль принесла ей не только успех, но и проблемы: поклонники другой актрисы Анна Паолы Арозиу невзлюбили Присцилу за то, что она увела мужа у героини Анны в сериале. Фатин довольно активно снималась и даже была номинирована на бразильскую телепремию, но с 2008 года актриса начинает часто отказываться от проектов. Позже в интервью она призналась, что у нее на была долгая депрессия, справиться с которой ей помогли врачи, йога и правильный образ жизни. 

Присцила замужем за актером Бруно Лопесом и воспитывает сына Ромео.

Кадр из сериала “Земля любви, земля надежды”Присцила в 2021 годуПрисцила с мужем



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Сенатор Цеков назвал два главных источника силы Путина

14.09 / Немецкие ученые выяснили, что депрессия матери негативно отражается на работе сердца ребенка

27.12 / ЕС разыскивает пранкеров, организовавших выступление в Европарламенте российского актёра под видом канцлера ФРГ

20.08 / Джинсы, которые помогут стилизовать фигуру: советы по выбору трендовых моделей

16.10 / Мнение: Расстрел пленных армян

26.09 / Людмила Максакова призналась, что стала «жертвой маминого воспитания»

12.05 / Мнение: Тезисно по израильско-палестинскому конфликту

23.08 / Мнение: В этот день нелепыe уродцы попытались “спасти СССР” – их грамотно спровоцировали

16.03 / Мнение: Химическая атака на «Новую газету»

12.11 / Мнение: Обводнение Африки, эффективная российская вакцина и угроза 3-й мировой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика