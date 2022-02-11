 

Мнение: Арестович о войне

11.02.2022, 20:32, Разное
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Ну и, раз уж дело совсем идет к войне (исход которой очевиден – полный разгром, и отнюдь не Украины) – самое время послушать Арестовича. Алексей, который у нас к тому же “советник президента Украины”, как всегда хорош: спокоен и расслаблен, рассуждает здраво, на отличном русском языке. UPD. Подсказали, что уже нет – несколько недель назад он уволился, заодно раскритиковав Зеленского. Вдвойне молодец!

У меня, честно говоря, все это до сих пор не укладывается в голове. Какая война? Ради чего?? Какой смысл?!

Настоящая, “горячая” война с Украиной означает поражение России, что важно – вообще независимо от ее военного исхода. Закончится дело “победой” или разгромом – то и другое будет полным крахом для нашей страны, просто потому, что выроет огромную пропасть между нами – пропасть, заполненную кровью. Потом эту пропасть придется преодолевать столетиями. По сути, руководство страны, доведшее дело до прямой войны с Украиной, совершает преступление перед историей России, обнуляет усилия ПОКОЛЕНИЙ россиян, живших в 17, 18, 19 и 20 веках.

Есть также и чисто техническое возражение, циничное и тупое, которое можно было бы и не озвучивать ввиду его примитивности – но оно простое, как правда: России нет смысла воевать с Украиной, поскольку Россия никогда не сможет Украину удержать чисто военными средствами – численности и ресурсов на это не хватает. То есть военная победа НЕВОЗМОЖНА. Украину можно только обаять, очаровать, охмурить, завлечь. Зажечь, наконец! В свое время Ленин сумел ее удержать ТОЛЬКО благодаря этому – ведь в 1918 году она уже практически ушла.

Печально, что для любого человека, хоть немного знакомого с историей России, это всё “ясно, как простая гамма”. Это ясно и для наших “партнеров”, которые эту потенциальную войну изо всех сил провоцируют и раздувают – с простой целью: не допустить никакого будущего объединения. Им очень облегчает задачу то, что руководство обеих стран оно держит на коротком поводке, и стравливает их, как бойцовых собак.

Мерзость.

Источник: Размышления вольного социолога



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