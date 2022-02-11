Мнение: Правило сачка

В ТГ я афериста из тиндера предложила обсудить.

Время скорее всего покажет, что в этой киноистории было правдой, а что ложью.

Наверняка какая-то часть правды там есть.

Но я предлагаю сейчас разобрать самую большую ошибку создателей фильма.

Ошибку, которая выдает в них наивных Сокровищ.

Благодаря той же ошибке рапунцели всю жизнь ждут принца, никогда не задумываясь, зачем принцу она, если таких как она девчонок – за каждым углом пучок.

Почему нигерийские спамеры шлют письма всем подряд и рады любому ответу?

Потому что они одновременно общаются с множеством народа, отвечает им лишь малая часть, чем дальше, тем меньше, из ответивших мало кто соглашается помочь деньгами, поэтому важен любой вариант, но главное: спамер ловит дур сачком как дуремар пиявок.

Мы легко представим себе мелких аферисток, которые разводят в тиндере лохов, прося немного денег на мобилку, чтобы продолжать общаться, или небольшую сумму на карту или заплатить за съем квартиры, где обещают встречу. Существует очень много схем мелких разводов, но все их объединяет то, что аферисты обрабатывают много народа сразу, отфильтровывая тех, кто может им быть полезен.

В фильме нам показали совсем другую схему, совершенно нежизнеспособную.

На каждую мелкую рыбешку охотятся не то что спиннингом, а целым корабельным флотом.

Аферист сразу пишет лайкнувшей его девушке и сразу же приглашает ее в дорогой отель, кормит шикарным ужином и дальше сразу зовет лететь с ним на самолете на отдых.

Это случайная бедная девушка, одна из тысячи лайкнувших его за последние дни, но именно в нее, без объяснений и сходу инвестируются большие суммы и много усилий.

Так охотятся на конкретную богатую жертву, на крупную рыбу, а мелкую рыбешку ловят сетью на вес.

Представьте себе бандитский боевик, где главарь говорит банде своих головорезов: “Мы берем бронемашину, оружие, чемоданы отмычек и вскрываем вот этот маленький ларек на рынке. Касса там небольшая, а может быть вовсе пуста, но ничего, работаем”.

Примерно так выглядят мощные операции охоты афериста и ко на каждую бедную девушку.

Из пушки по воробью.

Аферисты брачные и любовные охотятся прицельно, по наводке или, узнав из прессы или от знакомых про местонахождение богатой вдовы или дочки, в крайнем случае на владелицу бизнеса, но больше любят глупых бездельниц, чем деловых умниц.

Вот прицельно можно и корм метать, и сценарии готовить, и команду привлечь.

А случайные девушки лайкают презентабельного мужчину стаями, и каждая готова подъехать на ужин тут же.

Поэтому аферисты либо вовсе не встречаются с бедными жертвами, разводят тех по переписке, либо выясняют в переписке, есть ли что у них взять.

Авторы фильма не знают, что воробья легко убить из рогатки и пушка не нужна.

То есть такие девушки, как в фильме, поверили бы в принца без встречи, по одним только фоткам и голосу по телефону.

А если уметь вести диалог, то и фото бы не потребовалось.

Уметь вести диалог хотя бы на уровне рыбы, не говоря уже про нерыбу.

Мечтательницы в короне готовы влюбиться сразу и быстро взять кредит.

А вот много кредитов, один за другим, большинство девушек молча брать не будут, начнут рассказывать маме, подругам, со всеми обсуждать и палиться, вот почему большинство аферистов довольствуются одним женским кредитом и исчезают, а до этого стараются не светиться на совместных фото и билетах на самолет. Много риска ради гипотетической мелкой прибыли выдает простофилю.

Понятно главное правило? Сачок – на мальков, спиннинг – только на крупную рыбу.

Опишите, как работает это правило в бизнесе? В честном бизнесе, без афер.

А в любви как это правило работает? В чистой любви, без мошенничества.

А в других ресурсах?

Вот когда человек надеется купить лотерейный билет и выиграть главный приз, он не понимает этого правила. Видите, как?

Всегда когда человек не обращает внимание на ОЗ, он игнорирует конкуренцию. Понятна связь?