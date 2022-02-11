Мнение: WMR-кошельки RIP

WMR-кошельки RIP

В связи с отзывом лицензии у АО Банка «ККБ», Гаранта и расчетного банка Системы по рублевым кошелькам, с 11 февраля 2022 года все операции c P и R-кошельками становятся недоступны.

Замороженные в АО Банк «ККБ» электронные денежные средства участников Системы будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств будет сообщено позднее.

Система WebMoney работает в России с 1998 года, все эти годы мы делали акцент на создании передовых продуктов и решений в сфере финансов. Наш Гарант в РФ действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора.

Причина, по которой отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию «"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка». Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии Банка.

Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание.

https://news.wmtransfer.com/ – цинк

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